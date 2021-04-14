Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к шести годам колонии украинского блогера Никиту Кувикова, известного в интернете как пранкер Евгений Вольнов, обвиняемого в пропаганде терроризма

Следственный комитет Российской Федерации

Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил к шести годам колонии украинского блогера Никиту Кувикова, известного в интернете как пранкер Евгений Вольнов, обвиняемого в пропаганде терроризма. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

"Кувиков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание и пропаганда терроризма") и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок два года", - сказали в СК.

Так как Кувиков находится в розыске, судебное заседание проходило в его отсутствие.

По версии следствия, 1 ноября 2018 года Кувиков, узнав о совершенном накануне террористическом акте в здании УФСБ по Архангельской области, опубликовал в интернете видеозапись со своим телефонным разговором, в котором "публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, заслуживающими поддержки и подражания".

9 октября 2019 года Басманный районный суд Москвы санкционировал заочный арест Кувикова сроком на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ, передает ТАСС. Ранее он уже был заочно арестован в РФ по делу о распространении им в интернете ложных сведений о числе погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове и объявлен в международный розыск.

Напомним, 31 октября 2018 года 17-летний студент политехнического колледжа Михаил Жлобицкий устроил самоподрыв в здании УФСБ по Архангельской области в административном центре региона. В ходе инцидента, согласно официальным данным, пострадали три сотрудника ведомства. Власти квалифицировали произошедшее как теракт.

После взрыва силовики начали активно искать возможных сообщников, единомышленников подростка и тех, кто не остался равнодушным и разместил в интернете комментарии, в которых выражалось сочувствие погибшему студенту. В регионах прошли облавы на анархистов. Затем в разработку стали попадать люди из самых разных слоев общества.

Так, в ноябре 2018 года силовики вышли на ученика 8 класса московской школы N1571. По версии сотрудников правоохранительных органов, он общался со Жлобицким по мобильному телефону и в соцсетях и связывался с ним в день теракта. В ходе обысков в его квартире были обнаружены "многочисленные самодельные смеси взрывчатых веществ на основе селитры, бездымный порох и другие компоненты для изготовления взрывчатых веществ". У школьника также изъяли ноутбук, флешку, телефоны и блокноты.

Подросток якобы собирался устроить взрыв на "Русском марше" в Люблино 4 ноября. В отношении школьника было возбуждено уголовное дело о "незаконном приобретении, хранении, взрывчатых веществ или взрывных устройств" (ст. 222.1 УК РФ) и о "незаконном изготовлении взрывчатых веществ, взрывных устройств" (ст. 223.1 УК РФ) в составе организованной группы.

Также был задержан житель Ленинградской области Павел Зломнов, проведший год под арестом по делу о незаконном хранении оружия. Согласно постановлению о возбуждении нового уголовного дела, 31 октября 2018 года Зломнов в СИЗО-6 назвал 17-летнего подростка, устроившего взрыв в здании УФСБ в Архангельске, "настоящим героем народным", а также "публично провозгласил обращения <...> о признании идеологии насилия".

В Калининграде обвинение в оправдании терроризма предъявили анархисту Вячеславу Лукичеву. По данным следствия, он в телеграм-канале "Прометей" назвал героем Жлобицкого. 14 марта суд признал Лукичева виновным и оштрафовал его на 300 тысяч рублей.

25 июня в Челябинске в отношении 59-летней пенсионерки возбудили аналогичное дело из-за комментария в соцсети "ВКонтакте" под публикацией о взрыве. Пожилой женщине инкриминировали ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание теракта, совершенное с использованием сети Интернет"). Пенсионерке грозило наказание в виде штрафа в 1 млн рублей и лишения свободы на семь лет. Женщина заявила, что писала комментарий "просто на эмоциях" и раскаялась. Ее отпустили под подписку о невыезде.

Самым громким делом стало дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которая в эфире станции "Эхо Москвы в Пскове" "подвергла критическому анализу ситуацию в стране" в контексте теракта в Архангельске. В частности, журналистка сказала, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним. Дело Прокопьевой получило широкий резонанс, 6 июля 2020 года суд приговорил ее к штрафу в 500 тысяч рублей.

В этом же "террористическом" списке оказалась 27-летняя анархистка и зоозащитница из Медвежьегорска Екатерина Муранова. Она тоже имела неосторожность упомянуть в своем посте Михаила Жлобицкого. Житель Тольятти Александр Довыденков был приговорен к году колонии общего режима по делу об оправдании терроризма в интернете из-за твита, в котором следствие нашло лингвистические признаки оправдания действий анархиста. При вынесении приговора суд учел, что обвиняемый раскаялся и помогал расследованию, его дело рассматривалось в особом порядке, но реального срока интернет-пользователь не избежал.

В марте 2020 года пять лет колонии получил калужанин Иван Любшин, также упомянувший Жлобицкого в своем комментарии. Обвинение в оправдании терроризма также предъявили 44-летнему многодетному фермеру Олегу Немцеву из города Коряжмы Архангельской области. Немцев написал, что "17-летний пацан имеет ответственности, смелости больше, чем толпа нынешних мужиков".

В обвинительном заключении следователь Сергей Божедомов указал, что Немцев "умышленно... по мотивам социальной розни в отношении группы лиц по признаку принадлежности к власти и правоохранительным органам, а также к профессиям, составной частью которых является риск собственной жизнью, разделяя экстремистские убеждения, с целью публичного оправдания терроризма, придерживаясь убеждений о допустимости практики терроризма для изменения основ конституционного строя Российской Федерации... с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" публично заявил о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, путем публичного размещения в сети "Интернет". В итоге Немцева оштрафовали на 350 тысяч рублей.

В июле в Петербурге был задержан 23-летний доставщик еды Александр Меркулов, интересовавшийся "Евровидением" и антифашизмом. Курьера тоже заподозрили в оправдании терроризма из-за комментариев в соцсети "ВКонтакте".

В Омске 53-летнего Олега Ефремова оштрафовали на 350 тысяч рублей за комментарий, посвященный взрыву в УФСБ. А 68-летнего пенсионера из Петербурга Александра Коваленко отправили на принудительное лечение на основании поста, в котором мужчина назвал погибшего при взрыве борцом с "иудейским игом".

В Вологде суд приговорил местного жителя Сергея Арбузова к пяти годам колонии строгого режима. Арбузов написал в соцсети, что студенту из Архангельска следовало бы присвоить звание героя России. Следствие посчитало это публичным оправданием терроризма.