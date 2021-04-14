"Новость только что пришла, с ней нужно разбираться, о чем идет речь. Странно, обычно Швецию волнуют наши подводные лодки. Удивительно, что же случилось на этот раз. Где же подводные лодки?" - сказала Захарова

Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва будет разбираться с информацией о вызове посла России в Швеции в МИД королевства. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Новость только что пришла, с ней нужно разбираться, о чем идет речь. Странно, обычно Швецию волнуют наши подводные лодки. Удивительно, что же случилось на этот раз. Где же подводные лодки?" - сказала Захарова.

Во вторник глава МИД Швеции Анн Линде сообщила, что посол России Виктор Татаринцев был вызван в МИД в связи с якобы осуществленными РФ кибератаками на Федерацию спорта Швеции, прошедшими с декабря 2017 по май 2018 года. "Неприемлемое, серьезное нарушение секретности данных против Шведской конфедерации спорта, нарушающее действующие нормы. Российский посол был вызван в МИД для объяснений", - написала она в Twitter.

Шведская прокуратура сообщила, что закрыла предварительное следствие о кибератаках в связи с отсутствием условий для судебного преследования за границей или экстрадиции в королевство. Расследование проводилось полицией безопасности Швеции совместно с иностранными спецслужбами.

Согласно докладу прокуратуры Швеции, с декабря 2017 по май 2018 года Шведская спортивная конфедерация подвергалась повторяющимся кибератакам, в результате которых был получен доступ к личным данным шведских атлетов, в том числе их медицинским документам.

"Расследование показало, что российская военная разведка, ГРУ, <...> спланировала и серьезно нарушила конфиденциальность данных Шведской спортивной конфедерации. Мы можем утверждать, что это было частью российской кампании против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA. Кампания также была направлена против ФИФА", - говорится в заявлении прокурора на сайте ведомства.

По его данным, украденная информация была опубликована и стала основой для материалов, опубликованных шведскими СМИ и направленными на дискредитацию спортсменов и спортивных организаций на Западе. Москва называла недостоверными утверждения о совершаемых Россией кибератаках, заявляя, что выступает за построение "прозрачной, безопасной и инклюзивной системы международной информационной безопасности".