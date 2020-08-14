Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у членов нижней палаты парламента

Госдума РФ В соответствии с новыми поправками, внесенными в Конституцию, парламентариям и чиновникам запрещено иметь второе гражданство

Moscow-Live.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции направить запросы в МИД, МВД, ФСБ и СВР о возможном наличии иностранного гражданства у членов нижней палаты парламента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Проверка депутатов на наличие иностранного гражданства была начата в конце июля по поручению председателя палаты. Первоначально запрос был направлен в ЦИК России. Однако глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила, что проверка действующих парламентариев относительно наличия иностранного гражданства и вида на жительство в других странах не входит в компетенцию ЦИК.

По словам Володина, в ответе ЦИК указывается, что комиссия не располагала информацией об иностранном гражданстве по запрашиваемым лицам на момент избрания их депутатами. Поэтому проверка будет продолжена: если информация о втором гражданстве подтвердится, в отношении этих депутатов будут приняты "соответствующие законодательные меры".

Напомним, в соответствии с новыми поправками, внесенными в Конституцию, парламентариям и чиновникам запрещено иметь второе гражданство. В числе членов Госдумы, предположительно имеющих гражданство иностранного государства, значатся трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, бывший президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, а также глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов Отари Аршба.

Ранее депутат от КПРФ Денис Парфенов отправил запрос в администрацию президента о соответствующей проверке. Всего в запросе коммуниста значится 14 фамилий. В ответ на это глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов направил Парфенову обращение с требованием представить доказательства наличия у депутатов иностранного гражданства и "оставляет за собой право в случае их отсутствия обратиться в суд".