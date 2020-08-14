В России выявлено 5065 новых случаев коронавируса, 114 человек умерли

В России за последние сутки выявлено 5065 случаев коронавируса в 83 регионах, 114 человек умерли, сообщается на сайте федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 912 823 заболевших и 15 498 умерших. Из больниц за сутки выписано 6568 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 722 964 человек.
Статистика новых случаев COVID-19 по регионам:
Москва - 688
Санкт-Петербург - 159
Московская область - 156
Свердловская область - 154
Ставропольский край - 130
Нижегородская область - 128
Ростовская область - 126
Красноярский край - 120
Иркутская область - 110
Ханты-Мансийский АО - 106
Омская область - 106
Оренбургская область - 104
Волгоградская область - 97
Кемеровская область - 94
Саратовская область - 94
Воронежская область - 94
Приморский край - 91
Краснодарский край - 88
Ямало-Ненецкий АО - 87
Ульяновская область - 86
Алтайский край - 85
Архангельская область - 83
Челябинская область - 80
Хабаровский край - 70
Пермский край - 70
Сахалинская область - 68
Новосибирская область - 67
Республика Саха (Якутия) - 65
Мурманская область - 64
Республика Калмыкия - 64
Кировская область - 62
Орловская область - 60
Республика Дагестан - 56
Тюменская область - 55
Пензенская область - 52
Белгородская область - 51
Самарская область - 49
Костромская область - 47
Томская область - 45
Республика Коми - 43
Республика Крым - 42
Астраханская область - 38
Ярославская область - 36
Чувашская Республика - 34
Тульская область - 34
Брянская область - 34
Республика Башкортостан - 33
Псковская область - 32
Республика Мордовия - 32
Республика Бурятия - 30
Республика Татарстан - 30
Рязанская область - 29
Тверская область - 29
Курская область - 29
Вологодская область - 29
Ивановская область - 28
Калужская область - 28
Республика Карелия - 28
Республика Ингушетия - 27
Ленинградская область - 27
Удмуртская Республика - 25
Республика Алтай - 25
Тамбовская область - 24
Владимирская область - 24
Республика Тыва - 22
Республика Адыгея - 21
Новгородская область - 21
Курганская область - 20
Магаданская область - 20
Республика Хакасия - 18
Липецкая область - 17
Камчатский край - 17
Республика Марий Эл - 17
Кабардино-Балкарская Республика - 16
Амурская область - 15
Забайкальский край - 14
Смоленская область - 14
Карачаево-Черкесская Республика - 14
Калининградская область - 13
Республика Северная Осетия - 9
Чеченская Республика - 7
Севастополь - 7
Еврейская АО - 3