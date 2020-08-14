В России выявлено 5065 новых случаев коронавируса, 114 человек умерли

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Евгений Самарин Всего в стране отмечено 912 823 заболевших и 15 498 умерших. Из больниц за сутки выписано 6568 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 722 964 человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Юлия Иванко

В России за последние сутки выявлено 5065 случаев коронавируса в 83 регионах, 114 человек умерли, сообщается на сайте федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 912 823 заболевших и 15 498 умерших. Из больниц за сутки выписано 6568 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 722 964 человек.

Статистика новых случаев COVID-19 по регионам:

Москва - 688

Санкт-Петербург - 159

Московская область - 156

Свердловская область - 154

Ставропольский край - 130

Нижегородская область - 128

Ростовская область - 126

Красноярский край - 120

Иркутская область - 110

Ханты-Мансийский АО - 106

Омская область - 106

Оренбургская область - 104



Волгоградская область - 97

Кемеровская область - 94

Саратовская область - 94

Воронежская область - 94

Приморский край - 91

Краснодарский край - 88

Ямало-Ненецкий АО - 87

Ульяновская область - 86

Алтайский край - 85

Архангельская область - 83

Челябинская область - 80

Хабаровский край - 70

Пермский край - 70

Сахалинская область - 68

Новосибирская область - 67

Республика Саха (Якутия) - 65

Мурманская область - 64

Республика Калмыкия - 64

Кировская область - 62

Орловская область - 60

Республика Дагестан - 56

Тюменская область - 55

Пензенская область - 52

Белгородская область - 51

Самарская область - 49

Костромская область - 47

Томская область - 45

Республика Коми - 43

Республика Крым - 42

Астраханская область - 38

Ярославская область - 36

Чувашская Республика - 34

Тульская область - 34

Брянская область - 34

Республика Башкортостан - 33

Псковская область - 32

Республика Мордовия - 32

Республика Бурятия - 30

Республика Татарстан - 30

Рязанская область - 29

Тверская область - 29

Курская область - 29

Вологодская область - 29

Ивановская область - 28

Калужская область - 28

Республика Карелия - 28

Республика Ингушетия - 27

Ленинградская область - 27

Удмуртская Республика - 25

Республика Алтай - 25

Тамбовская область - 24

Владимирская область - 24

Республика Тыва - 22

Республика Адыгея - 21

Новгородская область - 21

Курганская область - 20

Магаданская область - 20

Республика Хакасия - 18

Липецкая область - 17

Камчатский край - 17

Республика Марий Эл - 17

Кабардино-Балкарская Республика - 16

Амурская область - 15

Забайкальский край - 14

Смоленская область - 14

Карачаево-Черкесская Республика - 14

Калининградская область - 13

Республика Северная Осетия - 9

Чеченская Республика - 7

Севастополь - 7

Еврейская АО - 3

