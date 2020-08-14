Архив NEWSru.com Против руководства российской компании-мирового поставщика титана возбуждено уголовное дело о мошенничестве

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31 июля было возбуждено уголовное дело по фактам хищения активов ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" в особо крупном размере, сообщил "Интерфаксу" замначальника ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Максим Чаплыгин.

По его данным, дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кто именно является фигурантом дела, в полиции не уточнили. 3 августа источник, близкий к ПАО, сообщил, что против экс-гендиректора ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Михаила Воеводина, возглавлявшего корпорацию более 10 лет и покинувшего ее в начале мая, возбуждено уголовное дело.

"ВСМПО-Ависма" является основным поставщиком титана для многих компаний мировой авиакосмической промышленности, в том числе Boeing, Airbus, Embraer. В 2018 году это обстоятельство даже затруднило принятие очередного пакета контрсанкций против США: Общественная палата указала, что принятие закона о новых санкциях может поставить под вопрос взаимодействие металлургической компании "ВСМПО-Ависма" с американской корпорацией Boeing, а также создать риски того, что в ответ Boeing отзовет у российских компаний свои самолеты.