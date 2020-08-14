Российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального "авторитета" Рашада Исмаилова, в настоящий момент отбывающего наказание в Белоруссии за незаконный оборот наркотиков и оружия, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Установлено, что Исмаилов не позднее 2015 года занял лидирующее положение среди так называемых воров в законе в Москве. Исмаилов контролировал и координировал деятельность криминальных групп на территории города, распределял финансовые потоки, разрешал возникающие в данной среде проблемы", - сказал собеседник агентства. По его словам, преступная деятельность Исмаилова стала основанием для возбуждения уголовного дела по статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии).

Источник отметил, что Исмаилов до сих пор является первым общепризнанным лидером в московской криминальной среде после убитого в 2013 году Аслана Усояна, известного как "Дед Хасан". В настоящее время Исмаилов находится в Белоруссии, где он был осужден на 10 лет за незаконный оборот оружия и наркотических средств в 2019 году. Однако в начале месяца верховный суд республики принял решение о досрочном освобождении Исмаилова, что может помочь ему избежать наказания. Между тем стало известно, что Преображенский суд Москвы арестовал Исмаилова до 13 октября.