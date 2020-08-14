zamoskvoretsky.msk.sudrf.ru Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на десять суток автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова

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Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал на десять суток автора Telegram-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова, который уже отбывает административный арест. Об этом сообщается в Telegram-канале "Протестный МГУ".

Иванова признали виновным в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Юрист Ирина Яценко уточнила "Медиазоне", что арест на этот раз ему назначили из-за одиночного пикета у московского управления МВД 22 марта.

Во время заседания защита указывала, что телеграм-канал "Протестный МГУ" ведет не только Иванов, а тот факт, что активист давал интервью журналистам, говорит о его невиновности. Сам Иванов вину не признал и заявил, что не участвовал в массовом мероприятии, потому что у него не было средств наглядной агитации.

Сейчас Иванов отбывает административный арест по той же статье, назначенный ему Хамовническим судом из-за акции у здания ФСБ против политических репрессий. Она прошла 14 марта, тогда задержали несколько десятков человек.