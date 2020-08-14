Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

Пресс-служба Президента России Быстрое создание вакцины в России он объяснил наличием в стране хорошей школы иммунологов

АГН Москва

Российскую вакцину от коронавируса критикуют на Западе, поскольку фармацевтический рынок опасается потери миллиардов долларов, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит "Интерфакс".

По его словам, появление нового продукта, разработанного в РФ, вызывает на фармацевтическом рынке бурную негативную реакцию. "Причина понятна - возможная потеря многих миллиардов долларов, падение капитализации и так далее. Это понятная и естественная реакция. Не совсем понятно только, почему ради больших денег гуманистические принципы уходят на второй-третий план", - сказал Гинцбург.

Быстрое создание вакцины в России он объяснил наличием в стране хорошей школы иммунологов. По словам Гинцбурга, в самом институте работают одновременно четыре поколения ученых, которые "постоянно занимаются наукой", что позволяет проводить серьезные фундаментальные исследования и разрабатывать принципиально новые технологии.

Говоря о просьбе Ассоциации организаций по клиническим исследованиям отложить регистрацию препарата, Гинцбург заявил, что эта организация состоит фактически только из представителей большой фармы, среди которых есть несколько разработчиков вакцин-конкурентов. "Те же письма я видел как под копирку, когда мы выпустили зарегистрированную вакцину от Эболы", - пояснил он, добавив, что уверен в эффективности и безопасности созданного продукта.

Между тем сами врачи заявили, что пока не готовыcделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. По данным опроса, которые приводит РБК, 66% опрошенных заявили, что не имеют достаточных данных о ее эффективности, а 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время. В итоге на вакцинацию согласны лишь 24,5%, 20% опрошенных заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым. О неготовности к вакцинации заявили 52% опрошенных. А коллег за рубежом смущает отсутствие официальной информации о результатах предыдущих этапов исследований и одобрение вакцины до завершения третьего этапа исследований.