МИД РФ предложил сделать платным экстренное возвращение россиян домой

Moscow-Live.ru / Шуклина Ольга Правительство РФ предлагает с 2021 года отказаться от безвозмездного выделения средств на возвращение домой российских граждан, оказавшихся за рубежом в трудной ситуации

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Правительство РФ предлагает с 2021 года отказаться от безвозмездного выделения средств на возвращение домой российских граждан, оказавшихся за рубежом в трудной ситуации. После возвращения на родину россияне должны будут возместить потраченные государством деньги. Соответствующее предложение выдвинул МИД РФ, документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу отмечается, что принципы, заложенные в постановлении "Положение о предоставлении помощи в возвращении в РФ гражданам РФ, оказавшимся на территории иностранного государства без средств к существованию", существенно понижают эффективность работы механизма оказания гражданам материальной помощи".

По мнению авторов проекта, оценка ситуации, связанной с угрозой жизнью гражданина, всегда субъективна, это, в свою очередь, ведет к отказам в предоставлении помощи. При этом одним из основных критериев оказания поддержки россиянам за рубежом указана безвозмездность, передает "Интерфакс". Поэтому МИД РФ предлагает гарантировать гражданам страны возврат домой в случае угрозы жизни, но при условии возврата потраченных государством средств. На возврат суммы в рублях, которая будет заранее указана в акте о фактическом предоставлении помощи, будет даваться три месяца. Документ, подтверждающий оплату, необходимо будет отправить в МИД по почте.

"В случае, если получатель помощи не вернет денежные средства в установленный срок, МИД России обращается к нотариусу, после чего гражданину предъявляется принудительное исполнение в соответствии с правилами исполнительного производства", - сказано в пояснительной записке.

Кроме того, помощь гражданам РФ за рубежом будет оказываться в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни.

В четверг правительство утвердило новые правила оказания экстренной помощи находящимся за рубежом организованным туристам. В соответствии с ними объединение туроператоров будет оказывать экстренную помощь туристу безвозмездно, а финансирование мероприятий по оказанию экстренной помощи осуществляется объединением туроператоров за счет средств его резервного фонда. Но за счет туроператоров будут вывозиться только те туристы, чей туроператор объявил об остановке деятельности и не может выполнить свои обязательства перед ними по договору о реализации туруслуг. Вывозом туристов в случае экстренных ситуаций за рубежом, опасных для жизни и здоровья, будет заниматься правительство.

Как сообщалось, из-за закрытия границ на фоне распространения коронавируса многие россияне застряли за рубежом, для их возвращения домой организовывались вывозные рейсы. Многие россияне жаловались на плохую организацию этой эвакуации и отказ властей вывозить всех желающих соотечественников.

Со своей стороны официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опубликовала гневный пост в соцсети, в котором рассказала, что ей якобы позвонили некие "очень богатые" люди, желающие отправить в Лондон частный самолет за "мальчиком, который давно там живет". Звонившие, в пересказе Захаровой, пожаловались, что в Англии "коллапс", "обнулили медицинские страховки": "Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!"

"Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х. <..> А теперь... теперь очереди в мировых аэропортах и крики: "Мы - граждане России!". Разве? "Мы по закону граждане", - сдувая пыль с российских паспортов объясняют они. Тогда будьте добры начать с основ - уважения к стране и ее народу", - написала Захарова (пунктуация сохранена).

Издание The Insider уличило представителя МИД в раздувании неподтвержденной и даже, возможно, выдуманной информации, так как британская система страховой медицины в условиях пандемии коронавируса вовсе не отказывалась от своих обязательств. Напротив, 27 марта Британская ассоциация медицинских страховщиков и посредников разъяснила, что полисы медицинского страхования остаются действительными.