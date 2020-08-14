ombudsmanrf.org "Мемориал" и "ОВД-Инфо" обратились к Москальковой из-за региональных законов о митингах, противоречащих Конституции

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Правозащитный центр "Мемориал" и "ОВД-Инфо" направили уполномоченному по правам человека в России Татьяны Москальковой письмо по поводу неконституционных региональных законов о митингах, пишет Znak.com. В нем правозащитники просят Москалькову обратиться к главам субъектов, где выявлены противоречия между региональными законами и правовой позицией Конституционного суда по поводу условий проведения митингов.

Кроме того, они просят омбудсмена вместе с региональными коллегами осуществлять мониторинг указанной проблемы.

За последний год дважды Конституционный суд РФ признавал, что ряд положений региональных законов в области реализации права на свободу собраний не соответствуют Конституции.

Так, 1 ноября 2019 года Конституционный суд РФ вынес постановление делу о проверке конституционности пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми "О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми". Конституционный суд признал неконституционными запреты на проведение публичных мероприятий возле зданий, занимаемых государственными или муниципальными органами, а также подверг критике иные "абстрактные" территориальные запреты и запреты на проведение публичных мероприятий по конкретным адресам (площади, улицы и т. д.), вводимые законами субъектов РФ", - сказано в письме на имя Москальковой.

Правозащитники пишут, что в 2020 году КС России, проверяя конституционности статьи 3.4 Закона Самарской области, снова признал региональный закон неконституционным.

"Мемориал" и проект "ОВД-Инфо" провели исследование текущей ситуации с региональным законодательством в области свободы собраний. Несмотря на два постановления Конституционного суда, в ряде субъектов РФ были выявлены противоречия регионального законодательства требованиям статьи 31 Конституции РФ и федерального закона", - отмечают правозащитники.