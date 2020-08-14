Минобороны предложило официально объявить конфиденциальной всю информацию об обороне страны

Министерство обороны подготовило проект изменений в закон "Об обороне", согласно которому вся информация, которая образуется при реализации мероприятий в области обороны, и ‎при этом не составляет гостайну, становится конфиденциальной. Проект опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас порядок отнесения информации к гостайне распространяется только на органы госвласти и подведомственные структуры. В результате в СМИ попадает служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности и так далее.

"С учетом вышеизложенного предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", - говорится в пояснительной записке. Перечень сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, ведомство планирует составлять самоcтоятельно, в соответствии с предложениями войск и других оборонных ведомств. Утверждать этот перечень будет лично президент.

При этом в тексте законопроекта есть список сведений, которые нельзя относить к категории конфиденциальной информации. В их число входят сведения, которые должны оставаться в открытом доступе в соответствии с международными соглашениями, сведения, которые уже относятся к категории государственной тайны, сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина, сведения о фактах нарушения законности органами государственной власти и местного самоуправления, организациями и их должностными лицами, а также информация, затрагивающая права, свободы и обязанности человека и гражданина и информация о состоянии окружающей среды.

В конце июля Госдума приняла законопроект, запрещающий сотрудникам и экс-служащим ФСБ разглашать информацию о деятельности органов службы, составляющую профессиональную тайну. К данной категории предлагается отнести данные, не относящиеся к гостайне или иной охраняемой законом тайне, разглашение которых может "создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и/или нанести ущерб их репутации".

Таким образом, подготовленные для открытого опубликования информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в органах безопасности. Без их одобрения публикация материалов о работе органов ФСБ будет запрещена "в целях недопущения угроз безопасности", а перечень соответствующей информации будет определяться руководством ФСБ.