Тюменский районный суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар 19-летнего студента колледжа, обвиняемого в подготовке взрыва школы

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube При обыске у него были изъяты интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, аммиачная селитра, охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Тюменский районный суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар 19-летнего студента колледжа, обвиняемого в подготовке взрыва школы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на прокуратуру Тюменской области.Cуд постановил освободить психически больного 19-летнего жителя Тюменского района от уголовной ответственности и направить на принудительное лечение. Постановление в законную силу еще не вступило.

В ФСБ утверждали, что молодой человек планировал к годовщине массового убийства в американской школе "Колумбайн" 20 апреля. Тогда обучение в школах области из-за коронавируса проходило в дистанционном формате.Напомним, Рузиля Х. задержали 20 апреля и по требованию СК направляли на экспертизу в психиатрическую больницу. Как писало 72.ru, он увлекался страйкболом, публиковал на странице во "ВКонтакте" фото оружия и кадры расстрела в "Колумбайне".

При обыске у него были изъяты интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, аммиачная селитра, охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30, пп. "а", "е" ч.2 ст.105 УК РФ (приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом).