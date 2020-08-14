В 2020 году чиновники публикуют декларации о доходах позднее обычного из-за коронавируса. Обычно декларации сдаются к началу апреля, но весной президент продлил срок подачи декларация до 1 августа.

Президент РФ Владимир Путин задекларировал доход за 2019 год в 9,726 млн рублей. Годом ранее он указал, что получил 8,6 млн рублей дохода. Новым имуществом президент не обзавелся, список недвижимости и движимого имущества в его декларациях почти не меняется много лет подряд, передает "Интерфакс".

У него в собственности остаются квартира площадью 77 квадратных метров и гараж в 18 квадратных метров, а в пользовании - еще одна квартира площадью 153,7 квадратных метров и гаражное место. Также у него есть ГАЗ-М21, автомобиль "Нива" и автоприцеп "Скиф".

В 2017 году доход Путина превысил 18 млн рублей после продажи участка площадью 1500 квадратных метров.

Глава правительства Михаил Мишустин в свой последний год работы в Федеральной налоговой службе заработал чуть меньше, чем в 2018 году, но благодаря супруге совокупный доход семьи будущего премьера несколько вырос.

Согласно данным о доходах членов правительства, опубликованным на сайте кабмина, доход Мишустина за 2019 год составил 18,2 млн рублей. Это примерно на 800 тыс. рублей меньше 2018 года, когда, согласно данным на портале ФНС, глава налогового ведомства заработал около 19 млн рублей.

"Михаил Мишустин возглавлял налоговую службу с 2010 по 2020 год. До этого он в течение нескольких лет работал в бизнесе. В 2010 году при переходе на государственную службу господин Мишустин передал принадлежащие ему активы супруге", - пояснили в пресс-службе правительства.

Доход супруги Мишустина, согласно декларации, в 2019 году составил 54,8 млн рублей, увеличившись по сравнению с данными за 2018 год на 14,9%. "В эту сумму вошли доходы от депозитных вкладов в банках", - отметил представитель Белого дома.

Из опубликованных в пятницу данных следует, что общий доход четы Мишустиных вырос в 2019 году на 9,44% и составил 73 млн рублей.

Кроме того, в пользовании у четы Мишустиных и их сына находится квартира площадью 141,6 кв.м., а в 2019 году к этой недвижимости добавился участок площадью 5500 кв. м. и дом площадью 861,2 кв. м. Помимо этого, в декларации указано, что супруге Мишустина принадлежит кроссовер Ford Kuga.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в прошлом году заработал на 1 млн рублей больше, чем в 2018 году. Согласно сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год, Медведев задекларировал 11 млн 51 тыс. рублей, его доход в 2018 году составил 9,9 млн рублей.

Супруга заместителя председателя Совбеза уже не первый год декларирует нулевой доход.

У Медведева в собственности указана квартира площадью 367 кв.м, как и в 2018 году, а также земельный участок в 47 соток. Автопарк зампредседателя Совбеза, как и ранее, включает два раритетных автомобиля - "ГАЗ-20" и "ГАЗ-21", а за его супругой уже многие годы числится автомобиль "Фольксваген Гольф" и два машино-места.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заработала в прошлом году 16 млн 726 тыс. рублей - на полтора миллиона больше ее доходов в 2018 году (15,27 млн рублей).

Что касается недвижимости, то в собственности Матвиенко имеется дачный участок площадью 3,6 тыс. кв.м, дачный склон, прилегающий к участку и не подлежащий застройке (2,77 тыс. кв.м), дача (729 кв.м), хозблок (255 кв.м), квартира (290 кв.м), машино-место, три нежилых здания общей площадью около 760 кв.м, объект незавершенного строительства (250 кв.м). Кроме того, Матвиенко владеет дачей площадью 729 кв.м. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался о своих доходах за 2019 год: он заработал более 100 млн 290 тыс. рублей, что на 29 млн рублей больше, чем в 2018 году. На сайте Думы указывается, что Володин в 2018 году заработал 71,7 млн рублей.

По словам советника спикера по связям со СМИ Анастасии Кашеваровой, сегодня большую часть дохода Володина составляет прибыль по вкладам, которые были размещены на несколько лет с начислением процентов по ним в 2019 году. Также советник отметила, что в 1999 году Володин принял участие в создании бизнес-структур, до 2007 года был их акционером. В 2007 году вышел из состава акционеров, продав акции.Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в 2019 году получил наибольший доход среди руководителей фракций Госдумы, он задекларировал 22,4 млн рублей. Годовой доход Жириновского в 2019 году резко вырос (для сравнения: в 2018 году он заработал - 6,7 млн рублей, в 2017 - 5,4 млн рублей).

Доходы лидера КПРФ и думской фракции партии Геннадия Зюганова, по сравнению с предыдущим годом, практически не изменились и составили 7,9 млн рублей (в 2018 - 7,9 млн рублей, в 2017 - 6,33 млн рублей).

Руководители думских фракций "Единая Россия" и "Справедливая Россия" незначительно увеличили свои доходы: согласно декларациям, Сергей Неверов в 2019 году заработал 5,5 млн рублей (в 2018 - 4,8 млн рублей, в 2017 - 4,67 млн рублей), Сергей Миронов - 4,2 млн рублей (в 2018 - 4,9 млн рублей, в 2017 - 4,49 млн рублей).Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей - 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году, следует из деклараций о доходах, опубликованных в пятницу на официальном сайте Госдумы.

В Госдуме 450 мест, в настоящее время в нижней палате 445 депутатов, опубликованы декларации 443 парламентариев, так как двое приступили к своим полномочиям после 1 апреля.

Большинство из владельцев зарубежной недвижимости имеют дома или квартиры в Испании, среди них - глава комитета по делам национальностей, бывший тренер сборной РФ по футболу Валерий Газзаев ("Справедливая Россия"), первый замглавы комитета по делам СНГ Константин Затулин ("Единая Россия"), а также депутаты-единороссы Александр Брыксин и Аркадий Пономарев, который имеет сразу три квартиры.

Квартира в Испании есть также у супруги первого заместителя председателя комитета по экологии и охране окружающей среды Николая Валуева.

Депутат от КПРФ Владимир Блоцкий, как и в прошлом году, указал в своей декларации земельный участок и жилой дом площадью 312 квадратных метров в Великобритании.

Во Франции есть недвижимость у супруги Андрея Голушко ("Единая Россия"), она владеет земельным участком и жилым домом.

Супруга парламентария от "Справедливой России" Валерия Гартунга владеет квартирой в Швейцарии и квартирой с парковочным местом на Кипре. Недвижимость в Болгарии есть у троих депутатов или членов их семей.

Двумя квартирами в Латвии владеет депутат от "Единой России" Владислав Третьяк. Кроме него недвижимость в Латвии имеет также депутат-единоросс Татьяна Кривенко: вместе с супругом она владеет квартирой площадью 125 квадратных метров.

Помимо этого, зарубежная недвижимость у депутатов есть и в странах бывшего СССР: депутат "Единой России" Отари Аршба имеет квартиру в Грузии, его супруга также владеет недвижимостью в этой стране. Депутат Сергей Крючек ("Справедливая Россия") владеет долей в квартире на Украине.

Единственный в Госдуме внефракционный депутат Рифат Шайхутдинов указал владение долей хутора в Финляндии. Доля во владении земельным участком в Финляндии есть также у депутата-единоросса Владимира Катенева.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в 2019 году заработал 44 млн 130 тысяч рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее, следует из опубликованной декларации о его доходах.

В 2018 году он заработал 29,5 млн рублей В собственности у главы госкорпорации остались мотоцикл BMW R1200GS Adventure, автомобиль ГАЗ-21Р "Волга" и представительский седан Mercedes Benz S560, весь этот транспорт фигурировал и в предыдущей декларации.

В собственности у Рогозина земельный участок, площадь которого в 2018 году составляла 2,3 тысячи квадратных метров, а в декларации за 2019 года его площадь составляет 2545 кв.м, и дом площадью 782 кв.м. Кроме того, глава "Роскосмоса" пользуется квартирой в 346 кв.м.

Его супруге принадлежат 2/5 доли в квартире аналогичной площади, аналогичные доли в трех машино-местах и Range Rover. За год Татьяна Рогозина задекларировала доход почти в 2,9 млн рублей против 3,3 млн рублей в 2018 году.