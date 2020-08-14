В Москве фиксируется рост случаев заболевания ОРВИ и обычной, "некоронавирусной" пневмонии, заявил в эфире канала "Россия 1" мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

Градоначальник предупредил, что начать прививаться от гриппа нужно как можно раньше.

"Конечно, когда это все разовьется в такую уже серьезную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст", - пояснил Собянин.

Накануне мэр сообщил, что жителям Москвы придется соблюдать меры безопасности и носить маски в ближайшие месяцы. По его словам, вакцинация от гриппа должна начаться раньше обычного и быть более масштабной. Собянин рекомендовал жителям столицы пройти вакцинацию от коронавируса, но подчеркнул, что принуждать к ней никого не будут.

На днях мэр Москвы говорил также, что по рекомендации главы Роспотребнадзора Анны Поповой власти Москвы разделили потоки больных так, чтобы пациенты с похожими симптомами не смешивались.