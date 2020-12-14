Операция по отравлению Алексея Навального была проведена группой из как минимум восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ (он же НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435), говорится в совместном расследовании The Insider, Bellingcat, СNN и Der Spiegel при участии самого Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

По официальной версии, главной целью НИИ-2 является проведение экспертиз: он участвовал в расследовании всех крупных событий в России - взрывов домов в 1999 году, гибели подлодки "Курск", захвата заложников на мюзикле "Норд-Ост" и в Беслане, взрывов в петербургском метро. Институт криминалистики искал и нашел экстремизм в видеороликах фигуранта "московского дела" Егора Жукова и наркотики в образцах волос журналиста Ивана Голунова.

Бывшие советские и российские разведчики, перебежавшие на Запад, рассказывали, что институт также управляет секретной лабораторией, которая в советское время производила яды. В частности якобы именно оттуда был взят полоний, которым в Лондоне был отравлен бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко.

На основе биллинга телефонов 12 сотрудников ФСБ, связанных с Институтом криминалистики, расследователям удалось подтвердить, что НИИ-2 продолжает управлять лабораторией по отравлению химическим оружием, которая базируется в двух секретных и строго охраняемых местах: на улице Академика Варги, 2а в Москве и в комплексе зданий в подмосковных Подлипках. Головной организацией института является Центр специальной техники на Проспекте Вернадского, 12.

По данным журналистов, в группу отравителей Навального входили бывшие врачи и химики. Трое из них - некие Владимир Паняев, Алексей Фролов и Иван Спиридонов 13 августа летели из Москвы в Новосибирск тем же рейсом, что и Навальный, а также бронировали обратный рейс в Москву из Томска на 21 августа, но все трое отказались от брони. Паняев также летал в Калининград в то же время, что Навальный и его жена Юлия.

В эту поездку Юлии по дороге на обед внезапно стало плохо. "Причем ей становилось хуже и хуже, и так стремительно, что, когда мы дошли до кафе и заказали еду, она поняла, что ей даже сидеть тяжело", - пишет Навальный. Описать, что конкретно болит, она не могла. Супруги вернулись в номер гостиницы, причем Навальная "еле до него дошла, хотя гостиница была совсем рядом". Через час ей стало легче, на следующий день она уже чувствовала себя "отлично".

Оппозиционер предположил, что его жену либо "хотели убить", либо она дотронулась до какого-то предмета или еды, которые предназначались самому Навальному.

Похожее еще пару лет назад случилось с самим Навальным во время одной из региональных поездок. "Через час после взлета меня пробил холодный пот, и я почувствовал, что мне очень-очень плохо. Так плохо, что я сейчас умру. Поскольку я был весь мокрый, я с трудом дошел до туалета, там умылся холодной водой. Посидел 15 минут, и все прошло", - описывает политик. По его словам, он не рассказывал об этих случаях раньше, чтобы его "не посчитали сумасшедшим". Навальный считает, что в тот раз "напутали с дозировкой".

По версии расследователей, в группу отравителей Навального входят ученый-химик из ФСБ Станислав Макшаков, бывший врач, координатор группы Олег Таякин ("Тарасов"), бывший врач скорой помощи и военный врач Алексей Александров ("Фролов"), предположительно являющийся ключевым оперативником; Иван Осипов ("Спиридонов"), Константин Кудрявцев ("Соколов"), Алексей Кривощеков, раньше работавший в Минобороны, Михаил Швец ("Степанов"), зарегистрированный по адресу Центра специальных операций ФСБ в Балашихе, и бывший сотрудник пограничной службы ФСБ Владимир Паняев. Последний сейчас прописан по адресу: Лубянка, 1, а раньше местом его прописки значился дом на Люблинской улице, где живет Навальный.

Анализ предыдущих поездок членов этой группы показывает, что они начали следить за оппозиционером как минимум с января 2017 года, то есть сразу после того, как он объявил о своих планах участвовать в президентских выборах в России в 2018 году, и совершили 47 поездок по тем же направлениям, куда летел или ехал Навальный. Члены этой группы обычно путешествовали по два-три человека параллельными рейсами, смешивая не только состав своей команды, но также чередуя настоящие и поддельные имена.

После того, как ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты, слежка на время прекратилась, но в этом году возобновилась в полную силу. Данные о звонках членов группы, которые использовали свои обычные телефоны, показали два периода особенно высокой активности - вечером 16 августа и ночью 19 августа, перед самым отравлением Навального. Согласно метаданным, телефон Александрова, который допустил ошибку и на пару секунд включил обычный телефон, в 0:48 20 августа находился всего в нескольких минутах езды от отеля Xander в центре Томска, где останавливался Навальный.

По гипотезе The Insider, отравители нанесли "Новичок" на белье политика, которое он сдавал в химчистку, а от части улик избавились в Горно-Алтайске. 25 августа, уже после того, как Навального перевезли в Берлин, в Омск из Москвы менее чем на день прилетал квалифицированный специалист по химическому оружию Константин Кудрявцев. Предположительно, он забрал из больницы остававшиеся там вещи оппозиционера.

Однако расследователи не обнаружили никаких данных том, что кто-то из отравителей ФСБ был в Омске тогда, когда Навальный лежал в местной больнице, поэтому публикация Sunday Times о попытке отравить оппозиционера повторно, скорее всего не соответствует действительности.