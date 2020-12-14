Moscow-Live / Михаил Незговоров Компания "Аэрофлот" объявила об усилении контроля над соблюдением масочного режима на борту в связи со сложной эпидемиологической обстановкой

Moscow-Live / Михаил Незговоров

Компания "Аэрофлот" объявила об усилении контроля над соблюдением масочного режима на борту в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. "Пассажиры, которые по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты, не допускаются к полёту", - говорится на сайте перевозчика.

В пресс-службе подчеркнули, что маска должна полностью закрывать нос и рот пассажира как при посадке на борт, так и на протяжении всего полета. Снимать маску можно только для ее замены или во время приема пищи.

"Авиакомпания придерживается жёсткой позиции в отношении нарушителей. <...> Пассажиры, ношение маски для которых невозможно по медицинским показаниям или иным причинам, в соответствии с требованием действующего законодательства не могут быть допущены к полёту", - заявили в "Аэрофлоте".