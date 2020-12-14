Рейд по проверке соблюдения веденных в Санкт-Петербурге ограничительных мер

Правительство Санкт-Петербурга / ВКонтакте Рейд по проверке соблюдения веденных в Санкт-Петербурге ограничительных мер

Правительство Санкт-Петербурга / ВКонтакте

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства поручил усилить проверки заведений общепита в новогодние праздники, сообщает пресс-служба администрации губернатора в понедельник.

Губернатор также распорядился усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемических норм в общественном транспорте, передает "Интерфакс".

Согласно постановлению правительства Петербурга, в рамках борьбы с распространением коронавируса работа ресторанов и баров в городе ограничена до 23:00. Кроме того, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа ресторанов и баров приостанавливается полностью, они смогут работать только навынос.

Решение городских властей вызвало волну недовольства у ресторанного бизнеса. Около 200 заведений выразили намерение продолжать работу и присоединились к проекту "Карта сопротивления". Власти ответили на это рейдами с участием спецназа по барам и ресторанам. В одном из заведений, как сообщалось, ОМОН избил девушек дубинками.

10 декабря петербургские рестораторы - создатели сайта "Карта сопротивления", заявлявшие о намерении работать в новогодние праздники вопреки постановлению Смольного, сняли с главной страницы карту с заведениями-участниками акции. "С сегодняшнего дня мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что нам удалось "достучаться", и нас, наконец, услышала власть. А наши коллеги по цеху, наконец, смогли донести свои предложения для введения действительно эффективных и логичных мер по борьбе с коронавирусом в Санкт-Петербурге", - сообщалось на главной странице сайта.

В Петербурге коронавирусом заразились 178 257 человек. Только за последние сутки выявлено 3 771 новый случай заражения.

С начала пандемии в России выявили 2 681 256 случаев COVID-19. По этому показателю РФ опережают только Бразилия (6,9 миллиона), Индия (около 9,9 миллиона) и США (16,3 миллиона). Всего в мире зафиксировали 72 миллиона заболевших.