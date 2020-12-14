Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Армавира, подозреваемого в убийстве 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата

СУ СКР по Краснодарскому краю / ВКонтакте Позже стало известно, что после убийства ребенка он приехал в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил свой автомобиль

СУ СКР по Краснодарскому краю / ВКонтакте

Возле одного из причалов в южном районе Новороссийска в Краснодарском крае обнаружено тело подозреваемого в убийстве 26-летней девушки и ее 9-летнего брата, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу СКР.

"Сегодня на берегу недалеко от одного из причалов в Южном районе города Новороссийска было обнаружено тело подозреваемого в совершении особо тяжких преступлений. В настоящее время на месте работает следователь", - говорится в сообщении.

Обнаружить тело удалось благодаря анализу температуры воды и имеющихся в море течений, который показал, что в случае гибели фигуранта уголовного дела его тело может быть обнаружено в течение трех дней в районе Новороссийска.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Армавира, подозреваемого в убийстве 26-летней сожительницы и ее 9-летнего брата. СМИ называли имя подозреваемого - Акшин Гусейнов.

Установлено, что подозреваемый проживал вместе с потерпевшей на съемной квартире в Армавире. 10 декабря между ними произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры мужчина убил девушку ударами по голове, после чего положил труп в ванну.

Затем он отправился на машине в станицу Новоалексеевскую, где с особой жестокостью пытал убил 9-летнего брата погибшей, чтобы узнать, с кем встречалась его сестра, а затем убил его. Позже стало известно, что после убийства ребенка он приехал в поселок Джубга Туапсинского района, где оставил свой автомобиль.

После убийства девушки Гусейнов рассказал о произошедшем в видеообращении, которое выложил в соцсетях. Убийца снял себя на фоне трупа девушки, который лежал в ванне. Шокирующие кадры опубликовал телеграм-канал "Опер слил".

Мужчина назвал себя "адекватным" и пояснил, что 3 декабря сожительница Виктория Макарова призналась ему в измене. По словам девушки, она встречалась с другим человеком с августа.

"Она мотивировала это тем, что мы типа пока что не живем вместе и что она считает себя свободной девушкой. Но при этом мы с ней каждый день общались, виделись. Я давал ей постоянно деньги, покупал новые вещи. Я заботился о ней, старался сделать так, чтобы всё было хорошо", - подчеркнул Гусейнов.

По его словам, девушка разрушила его планы на создание идеальной семьи, в которой партнеры доверяют друг другу, а не "разводятся, ругаются, едят друг друга чайной ложкой из мозга". По словам Гусейнова, "это ужасно, так живут многие".

Мужчина признался, что намерен совершить еще одно, более жестокое убийство. "Я сейчас поеду к ее брату маленькому. Я переломаю ему сначала все пальцы на руках, а затем все пальцы на ногах... Я буду очень больно делать ему, затем я его задушу, в крови я пачкаться уже не хочу. Он сдохнет", - заявил разъяренный ревнивец.

Гусейнов добавил, что собирается доехать до Черного моря, зайти в воду и плыть, пока хватит сил.

По данным LifeShot, бизнесмен Акшин Гусейнов занимался организацией праздников, строительством, а также держал свой пейнтбольный клуб ARMA. Там проводились "военно-тактические игры, максимально приближенные к реальности".