Анонимный донос стал поводом для организации масштабной проверки центра "Насилию.нет" со стороны министерства юстиции. Эта общественная организация помогает жертвам домашнего насилия.

2 декабря центр получил уведомление о внеплановой проверке Минюста, пишет "Коммерсант" со ссылкой на соучредителя центра Анну Ривину. Перед этим ведомство получило заявление от некоего Трубецкого, отказавшегося разглашать свои личные данные.

К 14 декабря "Насилию.нет" должен был подготовить отчетность за последние 2,5 года - столько Центр существует как юридическое лицо. Минюст запросил все документы, связанные с финансовой деятельностью, публичными мероприятиями, упоминаниями в СМИ, все договоры Центра с партнерами, внутриуставные документы. По словам финансового директора организации Александра Гурова, представитель Минюста обещал показать заявление, которым была инициирована проверка, но так и не сделал этого.

"Сдается, что сотрудники (Минюста. - Прим. "Коммерсанта") не успели подготовить его, придумать то, что туда написать", - предположила Анна Ривина на своей странице в Facebook.

Министерство юстиции сообщило "Ъ", что центр не подал заявление о включении организации в реестр иностранных агентов, и это стало причиной проверки.

3 декабря прокуратура приходила в правозащитный центр "Мемориал" с проверкой требований закона о НКО, а 11 декабря Минюст составил протокол о нарушении закона об иностранных агентах на общественно-политическую организацию "Лига избирателей". Нарушение состояло в том, что организация не подала заявления на внесение себя в реестр иностранных агентов добровольно.

Ранее ГУ МВД Москвы вынесло решение о выдворении правозащитницы и гражданки США Ванессы Коган. В России она живет уже одиннадцать лет, замужем за гражданином РФ, двое их детей родились здесь. Ванесса Коган возглавляла НКО "Правовая инициатива". Как и центр "Насилию.нет", организация занимается проблемами домашнего насилия, защитой прав женщин и детей, а также помогает жертвам пыток и вооруженных конфликтов. 11 декабря ЕСПЧ вынес срочное решение по приостановке выдворения правозащитницы.