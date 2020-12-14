djinni@inbox.ru / DepositPhotos Структура банка "Россия" купила выставленный на торги крымский винзавод "Массандра" за 5,3 млрд рублей

djinni@inbox.ru / DepositPhotos

Компания "Южный проект" приобрела за 5,327 млрд рублей крупнейший в России крымский винзавод "Массандра". Как сообщается на официальном сайте с информацией о проведении торгов, на акции винзавода претендовали санкт-петербургская компания "Южный проект" и московская "Эстэйт Групп".

Компания "Южный проект" зарегистрирована в Санкт-Петербурге и на 99,9% принадлежит акционерному банку "Россия". Его крупнейшим акционером является один из учредителей кооператива "Озеро" Юрий Ковальчук. Согласно расследованию издания "Проект", через его банк проходит большинство коммунальных платежей россиян, он также владеет рядом крупнейших российских СМИ. В декабре 2017 года "Южный проект" купил крымский завод шампанских вин "Новый Свет" за 1,5 миллиарда рублей.

В начале октября власти Крыма преобразовали предприятие "Массандра" в акционерное общество, 14 октября парламент региона поддержал приватизацию винзавода до конца 2020 года, одобрив внесение соответствующих изменений в программу приватизации. В ноябре власти Крыма выставили на аукцион акции "Массандры", оценив лот более чем в 5,3 млрд рублей.

Винзавод "Массандра", основанный более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в России предприятий по выращиванию винограда и производству вин. В хозяйстве "Массандры" насчитывается около 4 тыс. га виноградников. В ее состав, кроме головного завода, входят восемь филиалов, виноградники тянутся от Фороса до Судака на 180 км.

В кругах высокопоставленных российских чиновников и госменеджеров стало традицией угощать вином, произведенным на собственных российских винодельнях, и дарить его по случаю. Это увлечение усилилось после присоединения Крыма в 2014 году, когда появилась возможность создавать собственные виноградники на участках, отобранных у украинских властей и бизнеса.

В последней редакции ежегодного гида "Российские вина", выпущенной в декабре 2019 года, содержатся сведения о винах 48 российских виноделен. Из списка были выделены 20 виноделен, владеющих самыми виноградниками площадью не менее 100 гектаров: выяснилось, что шесть виноделен из этого топ-20 принадлежит чиновникам и бизнесменам, близким к Кремлю, или их семьям. А главой Союза виноградарей и виноделов России и одним из основных лоббистов закона о виноделии является телеведущий Дмитрий Киселев, которому также принадлежит небольшая винодельня Cock t'es Belle в Крыму.

По его мнению, при наличии государственной поддержки российское виноделие может повторить историю вин Чили, Аргентины и Новой Зеландии, со временем получивших международное признание. В то же время этому может помешать политическая ситуация: так, в конце 2019 года власти Германии запретили небольшой винодельне из Севастополя участие в крупной международной выставке Raw Wine в Берлине. Организаторы сослались на то, что в соответствии с законами ЕС импорт товаров, произведенных в Крыму, запрещен.