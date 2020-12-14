В России за сутки зафиксировали 27 328 новых случаев коронавируса и минимум смертности с конца ноября

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 328. Общее количество инфицированных достигло 2 681 256 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".
Число летальных исходов за сутки составило 450 - это минимумом с 30 ноября. Всего в стране зафиксировали 47 391 смерть из-за коронавируса. Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 18 562. Всего выздоровели 2 124 797 человек.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Республике Тыва, Ханты-Мансийском АО (0,6%), Алтайском крае, Ямало-Ненецком АО, Республике Марий Эл, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Оренбургской и Новосибирской областях, Еврейской АО, Магаданской области, Ненецком АО, Республике Мордовия, Республике Дагестан, Краснодарском крае и Кемеровской области (0,7%).
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 5874 (75)
Санкт-Петербург - 3771 (64)
Московская область - 1484 (32)
Нижегородская область - 493 (15)
Архангельская область - 403
Свердловская область - 397 (17)
Ростовская область - 384 (23)
Воронежская область - 381 (9)
Республика Карелия - 369
Вологодская область - 366
Республика Крым - 349 (5)
Красноярский край - 334 (16)
Хабаровский край - 334 (3)
Псковская область - 328 (2)
Пермский край - 316 (20)
Челябинская область - 303 (5)
Самарская область - 295 (4)
Республика Коми - 291 (1)
Ульяновская область - 291
Мурманская область - 283 (3)
Иркутская область - 275 (14)
Волгоградская область - 271 (4)
Забайкальский край - 264
Саратовская область - 259 (5)
Омская область - 242 (7)
Кировская область - 240 (1)
Приморский край - 238 (3)
Ставропольский край - 234 (5)
Тверская область - 232
Ханты-Мансийский автономный округ - 230 (3)
Республика Бурятия - 226 (5)
Ленинградская область - 221
Алтайский край - 220 (10)
Новгородская область - 212
Тульская область - 205 (5)
Удмуртская Республика - 205 (5)
Калининградская область - 203
Республика Саха (Якутия) - 202
Брянская область - 196
Ямало-Ненецкий автономный округ - 195 (2)
Владимирская область - 191 (8)
Ярославская область - 190 (3)
Томская область - 187 (4)
Пензенская область - 180 (2)
Краснодарский край - 180 (10)
Республика Хакасия - 180
Оренбургская область - 179 (1)
Курская область - 178 (3)
Белгородская область - 177 (4)
Астраханская область - 177 (4)
Орловская область - 177 (1)
Тюменская область - 176
Ивановская область - 175 (7)
Новосибирская область - 170 (6)
Калужская область - 168 (2)
Кемеровская область - 166 (4)
Республика Башкортостан - 154 (3)
Амурская область - 151
Липецкая область - 150 (2)
Республика Дагестан - 150 (2)
Смоленская область - 148 (1)
Тамбовская область - 140 (3)
Чеченская Республика - 139 (1)
Сахалинская область - 138 (1)
Рязанская область - 134
Республика Чувашия - 129 (5)
Костромская область - 115
Республика Калмыкия - 109
Курганская область - 105
Республика Адыгея - 103 (2)
Кабардино-Балкарская Республика - 100 (2)
Карачаево-Черкесская Республика - 95
Республика Татарстан - 95
Республика Алтай - 93 (2)
Республика Мордовия - 88
Республика Северная Осетия-Алания - 85
Республика Тыва - 81
Республика Ингушетия - 80 (1)
Камчатский край - 80
Севастополь - 77 (3)
Республика Марий Эл - 54 (1)
Магаданская область - 42 (1)
Еврейская автономная область - 23 (1)
Ненецкий автономный округ - 5
Чукотский автономный округ - 0