АГН Москва / Софья Сандурская В России за сутки зафиксировали 27 328 новых случаев коронавируса и минимум смертности с конца ноября

АГН Москва / Софья Сандурская

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 27 328. Общее количество инфицированных достигло 2 681 256 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф".

Число летальных исходов за сутки составило 450 - это минимумом с 30 ноября. Всего в стране зафиксировали 47 391 смерть из-за коронавируса. Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 18 562. Всего выздоровели 2 124 797 человек.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы в Республике Тыва, Ханты-Мансийском АО (0,6%), Алтайском крае, Ямало-Ненецком АО, Республике Марий Эл, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Оренбургской и Новосибирской областях, Еврейской АО, Магаданской области, Ненецком АО, Республике Мордовия, Республике Дагестан, Краснодарском крае и Кемеровской области (0,7%).

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 5874 (75)

Санкт-Петербург - 3771 (64)

Московская область - 1484 (32)

Нижегородская область - 493 (15)

Архангельская область - 403

Свердловская область - 397 (17)

Ростовская область - 384 (23)

Воронежская область - 381 (9)

Республика Карелия - 369

Вологодская область - 366

Республика Крым - 349 (5)

Красноярский край - 334 (16)

Хабаровский край - 334 (3)

Псковская область - 328 (2)

Пермский край - 316 (20)

Челябинская область - 303 (5)

Самарская область - 295 (4)

Республика Коми - 291 (1)

Ульяновская область - 291

Мурманская область - 283 (3)

Иркутская область - 275 (14)

Волгоградская область - 271 (4)

Забайкальский край - 264

Саратовская область - 259 (5)

Омская область - 242 (7)

Кировская область - 240 (1)

Приморский край - 238 (3)

Ставропольский край - 234 (5)

Тверская область - 232

Ханты-Мансийский автономный округ - 230 (3)

Республика Бурятия - 226 (5)

Ленинградская область - 221

Алтайский край - 220 (10)

Новгородская область - 212

Тульская область - 205 (5)

Удмуртская Республика - 205 (5)

Калининградская область - 203

Республика Саха (Якутия) - 202

Брянская область - 196

Ямало-Ненецкий автономный округ - 195 (2)

Владимирская область - 191 (8)

Ярославская область - 190 (3)

Томская область - 187 (4)

Пензенская область - 180 (2)

Краснодарский край - 180 (10)

Республика Хакасия - 180

Оренбургская область - 179 (1)

Курская область - 178 (3)

Белгородская область - 177 (4)

Астраханская область - 177 (4)

Орловская область - 177 (1)

Тюменская область - 176

Ивановская область - 175 (7)

Новосибирская область - 170 (6)

Калужская область - 168 (2)

Кемеровская область - 166 (4)

Республика Башкортостан - 154 (3)

Амурская область - 151

Липецкая область - 150 (2)

Республика Дагестан - 150 (2)

Смоленская область - 148 (1)

Тамбовская область - 140 (3)

Чеченская Республика - 139 (1)

Сахалинская область - 138 (1)

Рязанская область - 134

Республика Чувашия - 129 (5)

Костромская область - 115

Республика Калмыкия - 109

Курганская область - 105

Республика Адыгея - 103 (2)

Кабардино-Балкарская Республика - 100 (2)

Карачаево-Черкесская Республика - 95

Республика Татарстан - 95

Республика Алтай - 93 (2)

Республика Мордовия - 88

Республика Северная Осетия-Алания - 85

Республика Тыва - 81

Республика Ингушетия - 80 (1)

Камчатский край - 80

Севастополь - 77 (3)

Республика Марий Эл - 54 (1)

Магаданская область - 42 (1)

Еврейская автономная область - 23 (1)

Ненецкий автономный округ - 5

Чукотский автономный округ - 0

