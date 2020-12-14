В Москве возле здания ФСБ на проспекте Вернадского в понедельник был задержан хабаровский журналист, корреспондент Youtube-канала "Штаб" и сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Дмитрий Низовцев. Об этом сообщил сам Низовцев, который в Twitter опубликовал несколько фото из ОВД района Раменки, куда его доставили.

О задержании Низовцева сообщил также основатель ФБК Алексей Навальный. Он написал, что Низовцев снимал репортаж и был задержан сотрудниками ФСБ.

Спустя три часа после задержания Низовцева отпустили, не предъявив никаких обвинений. О том, что с ним произошло, журналист рассказал после освобождения.

Эксклюзивное видео допроса Дмитрия Низовцева pic.twitter.com/WzTsXPkZfP— "Штаб". За кадром (@shtab_kek) December 14, 2020

Дмитрий Низовцев - хабаровский журналист и сотрудник штаба Навального в Хабаровске. Летом он снял серию репортажей о массовых протестах в городе после ареста губернатора Сергея Фургала. После одного из репортажей он был избит неизвестными. После этого полиция завела уголовное дело по статье о нанесении побоев, но информации о продвижении дела нет, отмечает "ОВД-Инфо". Низовцев также освещал акции протеста в Белоруссии, пишет радио "Свобода".