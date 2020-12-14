Пресс-служба Президента России Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прибегнул к английскому языку, комментируя публикацию британской газеты Sunday Times о том, что отравленного "Новичком" Алексея Навального перед транспортировкой в Германию пытались отравить повторно

Пресс-служба Президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прибегнул к английскому языку, комментируя публикацию британской газеты Sunday Times о том, что отравленного "Новичком" Алексея Навального перед транспортировкой в Германию пытались отравить повторно.

"Все-таки The Sunday Times - воскресное чтиво такое, в халате. Вы знаете, есть фейки информационные, а есть уже такие сообщения, которые, наверное, можно [охарактеризовать] ёмким английским словом bullshit. Вот это - bullshit", - сказал он, отвечая на вопрос RT.

Согласно британской газете, источники в немецких спецслужбах сообщили своим партнерам в Великобритании, что Навального снова пытались отравить, пока он находился в искусственной коме в омской больнице, но его, вероятно, спас ранее введенный атропин. "Это было сделано с тем расчетом, чтобы он был мертв к моменту прибытия в Берлин", - утверждает один из источников (перевод InoPressa).

В публикации говорится, что в первый раз оппозиционер предположительно подвергся воздействию нервно-паралитического боевого вещества, когда одевался утром в своем гостиничном номере перед вылетом в Москву. Мелкие капли яда, возможно, были рассеяны по его нижнему белью, а именно по эластичной резинке трусов, соприкасающейся с кожей.

Заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой помощи N1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, комментируя статью Sunday Times, заявил, что "не было отравления ни первичного, ни вторичного". По его словам, доступ в палату к Навальному не было ни у кого, кроме медицинских работников. "Все это вымысел от начала до конца. Это информационная "утка", все раскручивается ради каких-то определенных целей", - сказал Сабаев ТАСС.