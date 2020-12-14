Мосгорсуд отменил штраф хоспису "Дом с маяком" и закрыл дело

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин Мосгорсуд отменил штраф в 200 тысяч рублей, назначенный детскому хоспису "Дом с маяком" Зюзинским районным судом, и прекратил дело о нарушениях правил оборота наркотических средств

Московский городской суд

Мосгорсуд отменил штраф в 200 тысяч рублей, назначенный детскому хоспису "Дом с маяком" Зюзинским районным судом, и прекратил дело о нарушениях правил оборота наркотических средств, сообщает РИА "Новости". Дело закрыто в связи с малозначительностью и отсутствием общественного вреда, уточнила в своем Facebook директор хосписа Лида Мониава.

Прокуратура Москвы после решения Зюзинского суда по поручению Генпрокуратуры проверила законность судебного акта и обнаружила ряд существенных нарушений при рассмотрении административного дела. В связи с этим ведомство потребовало отменить штраф и прекратить дело против хосписа за отсутствием состава правонарушения.

Хотя постановление Зюзинского суда не успело вступить в силу, наложение штрафа все же успело доставить "Дому с маяком" проблемы: две крупные компании передумали жертвовать хоспису средства на оборудование для детей. "Их служба безопасности сказала, что раз у хосписа суды-штрафы, лучше не связываться. Мы из-за этого в панике, потому что уже были согласованы договоры, сметы, это оборудование уже ждали пациенты", - рассказала Мониава в соцсети накануне заседания Мосгорсуда.

В то же время "Дом с маяком" стал лауреатом московской премии "Крылья аиста", присуждаемой за особый вклад в развитие семейного устройства сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Коллектив благотворительного фонда удостоился награды в номинации "Лучшая организация года", следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина.

В пандемию сотрудники "Дома с маяком" забрали домой и взяли под опеку детей из интернатов. Лида Мониава стала опекуном 12-летнего мальчика Коли со множественными нарушениями развития, за что неожиданно получила изрядную порцию критики. В жалобе, после которой в хосписе и началась проверка, приведшая к штрафу, некая Ираида Волкова обвинила Мониаву в том, что она "таскает" ребенка "по кафе, тату-салонам, на митинги, прогулки, отдала в общеобразовательную школу" и "размахивает" подопечным "как брошкой".

До того, как директор хосписа взяла Колю под опеку, он был исключительно лежачим пациентом, практически не имел одежды, не пробовал разнообразную еду (он питается через трубку в животе). По словам Мониавы, Колю сначала не хотели пускать в мэрию на вручение премии, но "потом, к счастью, передумали и согласились".

"Мне было очень важно, чтобы Колю пустили на эту премию. Потому что "ничего для нас без нас" - было бы странно, если бы я там ходила по красивым залам за то, что взяла Колю, а Коля опять бы дома сидел", - отметила благотворитель. Комментируя отмену штрафа, она заявила о необходимости упростить учет наркотических лекарств в стационарах и снять с медиков избыточную меру ответственности за ошибки в журналах.