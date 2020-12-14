Бизнесмен Евгений Пригожин пообещал выплатить по 18 миллионов рублей двум россиянам, освобожденным из ливийской тюрьмы в декабре

Пресс-служба Правительства России Политтехнолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана задержали в Ливии в мае 2019 года. Они провели в ливийской тюрьме 18 месяцев и в декабре 2020 года вернулись на родину

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Бизнесмен Евгений Пригожин пообещал выплатить по 18 миллионов рублей двум россиянам, освобожденным из ливийской тюрьмы в декабре. Об этом пресс-служба компании "Конкорд" сообщила в соцсети "ВКонтакте". "Евгений Викторович принял решение помочь Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану и оказать материальную поддержку в размере 18 миллионов рублей каждому (по одному миллиону рублей за каждый месяц, проведенный в плену). Русские своих не бросают!", - говорится в сообщении.

Политтехнолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана задержали в Ливии в мае 2019 года. Они провели в ливийской тюрьме 18 месяцев и в декабре 2020 года вернулись на родину. В сентябре этого года сообщалось, что Шугалей был выдвинут в Госсовет Коми после выхода на НТВ фильма, в котором он представлен как незаконно арестованный в Ливии российский ученый. В "Конкорде-М" заявили, что Пригожин горячо поддерживает Шугалея, считая его патриотом, "символом стойкости, мужества и борьбы против терроризма".

Шугалея заподозрили в том, что он тайно встречался с сыном убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом Каддафи, который находится в оппозиции Правительству национального согласия. Официально Шугалей занимался в Ливии социологическими исследованиями для Фонда защиты национальных ценностей, который также считается структурой, близкой к Пригожину. Шугалей работал на Мадагаскаре во время президентских выборов 2019 года, организовав социологические исследования и консультируя на выборах кандидатов, считавшихся пророссийскими. Он также известен тем, что на выборах в Заксобрание Санкт-Петербурга в 2002 году съел на заседании избирательной комиссии несколько документов, чтобы их не передали в суд.