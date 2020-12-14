Petrovich99 / DepositPhotos В Чечне за сутки произошло шесть землетрясений

Petrovich99 / DepositPhotos

В Чечне зафиксировали шесть землетрясений за сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС. Первые подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы 13 декабря в 00:30 в Урус-Мартановском районе на глубине 25 км. Следующее землетрясение магнитудой 3,7 произошло в 12:15 в 45 км юго-восточнее Грозного. Позднее подземные толчки были зарегистрированы в 14:40 магнитудой 4,1, в 15:08 магнитудой 3,1, а также в 16:05 магнитудой 3,8.

Магнитуда шестого землетрясения составила 2,9. Эпицентры всех этих сотрясений находились в Урус-Мартановском районе. Толчки ощущались как на территории Чечни, так и соседних регионов - Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии. В пресс-службе МЧС подчеркнули, что сообщений о пострадавших или каких-либо последствиях от землетрясения не поступало.

"Стоит отметить, что вся территория Северного Кавказа подвержена землетрясениям. Незначительные сейсмособытия случаются по всему миру каждый день. Они не несут никаких последствий", - сообщил представитель ведомства. Он также отметил, что точно предугадать время и места землетрясения невозможно.