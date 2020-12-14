В Госдуму внесен законопроект о лишении свободы за клевету в интернете

Вячеслав Акишин / Moscow-Live Дмитрий Вяткин

Госдума РФ

Депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Вяткин предложил ужесточить наказание за клевету в интернете: за подобное нарушение будет грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. Законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Изменения предлагаются в статью 128.1 УК РФ, сообщает РИА "Новости".

Так, единоросс предлагает установить ответственность за распространение клеветы в сети, для чего необходимо изложить часть 2 статьи 128.1 УК РФ в новой редакции. За клевету в сети будет предусмотрено наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей, либо обязательные работы до 320 часов, либо арест на срок до четырех месяцев или лишение свободы на срок до двух лет.

При этом уголовная ответственность будет наступать за клевету не только в отношении кого-то конкретного, но и "в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных".

По мнению Вяткина, принятие таких поправок потребовалась, поскольку интернет "в качестве источника информации приобретает все большее значение", а аудитория некоторых сайтов, не имеющих статуса СМИ, превышает по охватам аудиторию "традиционных СМИ".

Кроме того, Вяткин предлагает ужесточить наказание за клевету, соединенную с обвинением кого-либо в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Раньше эти положения содержались в части 4 статьи 128.1 УК РФ, теперь они отнесены к части 5 статьи 128.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Правительство РФ законопроект поддержало. Верховный суд РФ в своем заключении отметил, что предложение об уголовной ответственности за публичную клевету или аналогичные оскорбления в сети "концептуальных возражений не вызывает".

Дмитрий Вяткин - член фракции "Единая Россия". Согласно пояснительной записке, автора инициативы также возмутило, что многие интернет-ресурсы, не относящиеся к СМИ, но имеющие большую аудиторию, могут не подпадать под санкцию действующей статьи.

Депутат Вяткин ранее вносил резонансные законопроекты в Госдуму. Он предложил наказывать за фейковые новости, предлагал запретить финансирование публичных мероприятий из-за границы и запретить участие журналистов в митингах, шествиях и демонстрациях.