Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал выдавать привитым от коронавируса жителям региона специальные бейджи, дающие право находиться без маски в общественных местах

Лимаренко Brief / Telegram Первую партию вакцины от коронавируса на Сахалине получат 16 января

АГН Москва / Сергей Киселев

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко пообещал выдавать привитым от коронавируса жителям региона специальные бейджи, дающие право находиться без маски в общественных местах. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Первую партию вакцины от коронавируса на Сахалине получат 16 января, в ней будет более 9 тыс. вакцины. "Мы будем предлагать жителям получить бейджик: специальный документ, который они смогут носить вместо маски. Эти организационные мероприятия сейчас прорабатываются, и они будут официально включены в нашу жизнь. В этой связи будет сделано специальное объявление Роспотребнадзора", - заявил Лимаренко.

Он добавил, что всего регион рассчитывает получать 20 тыс. доз вакцины ежемесячно и сформировать "коллективный иммунитет" к коронавирусу за несколько месяцев. Предприятиям и учреждениям региона будут предлагать полностью вакцинировать свои коллективы. "Тогда бы мы могли объявлять эти учреждения "зелеными зонами", таким образом мы должны сделать "зеленую зону" в целом на всех наших островах", - пояснил глава региона.

Между тем некоторые жители Сахалинской области раскритиковали заявление губернатора, сравнивая "бейджи" со звездами Давида, которые нашивались на одежду евреев во времена Второй мировой войны. "Наши деды умирали, чтобы мы никогда не носили подобных меток!", - написал на местном интернет-форуме один из сахалинцев, еще один предположил, что люди "теперь меченые будут ходить" или же непривитым запретят посещение мест массового скопления людей.

"Вход без бейджиков запрещен" - именно такие надписи скоро появятся во всех местах. Ни в магазин, ни в аптеку, никуда не пустят без этой метки. Добровольно-принудительный эксперимент в ущемление прав человека. Зло берет от этого", - возмущаются посетители форума (цитаты по "Интерфаксу".

Отметим, что в недавнем докладе о доступности вакцин по регионам Сахалинская область отнесена к регионам с высокой доступностью массовой вакцинации наряду с Москвой, Московской областью, Ненецким и Чукотским АО. В большинстве же остальных регионов объем вакцинации остается низким.