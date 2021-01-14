Московские школьники вернутся к очному обучению и снова получат право льготного проезда

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Максим Мишин Мэр Москвы Сергей Собянин

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Московские школьники вернутся к очному обучению после окончания продленных новогодних каникул 18 января, их транспортные карты разблокируют, сообщил в своем блоге столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, решение отменить дистанционное обучение было непростым, но "ребята устали сидеть дома". В связи с тем, что риск роста заболеваемости среди школьников остается высоким, школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. "В случае выявления даже одного случая инфекции - как и в первом полугодии - весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение", - заявил Собянин.

Остальные введенные в городе ограничения продлеваются до 21 января. Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Продление мер на неделю Собянин объяснил тем, что ближайшие дни, по мнению эпидемиологов, "прояснят складывающуюся в Москве тенденцию, что позволит принять решения на более длительный срок". Если не произойдет ухудшения, и уровень заболеваемости продолжит стабилизироваться, власти смогут смягчить некоторые ограничения.

В целом, по словам мэра, эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается "неопределенной". Хотя в новогодние праздники рост заболеваемости остановился, а вакцину ежедневно получают "несколько тысяч" москвичей, "ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло". В больницах находится более 13 тысяч человек - столько же, сколько и перед праздниками.

Собянин призвал соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты, а также не затягивать с вакцинацией. Накануне президент России Владимир Путин поручил начать в стране всеобщую вакцинацию со следующей недели.