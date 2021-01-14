По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ) в иркутском приюте "Пять звезд"

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По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ) в иркутском приюте "Пять звезд", сообщает сайт Центра защиты прав животных "Вита".

В ноябре Центр защиты прав животных "Вита" обвинил приют в убийстве 50 тысяч собак и кошек, а также обратился к генеральному прокурору, председателю Следственного комитета и министру внутренних дел РФ с просьбой взять под контроль расследование гибели животных, отловленных в Иркутской области.

"Прокуратурой Иркутского района в связи с многочисленными обращениями граждан и публикациями в СМИ организована и проведена проверка по факту неправомерных действий ООО "Пять звезд" (...) По факту жестокого обращения с животными органом дознания возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ст. 245 УК РФ", - говорится в ответе заместителя прокурора Иркутского района Евгения Полканова президенту "Виты" Ирине Новожиловой.

Согласно сообщению, по результатам проверки прокуратура района и областная служба ветеринарии приняли комплекс мер. Кроме того, в Иркутский районный суд направлен иск о запрете собственнику земельного участка использовать его под приют и о прекращении права собственности на земли.

Поводом для обращения зоозащитников в силовые структуры послужил сигнал волонтеров, которым 5 ноября 2020 года удалось проникнуть на территорию приюта в поселке Карлук в 13 км от Иркутска, где были обнаружены трупы собак. Часть тел четвероногих животных находились в морозильных ларях. Судя по позам собак, их заморозили заживо. Других животных, предположительно, забили насмерть ударами по голове и туловищу. На месте бойни обнаружены многочисленные ошейники, то есть убивали и домашних питомцев.

По утверждению зоозащитников, безнадзорных собак в Иркутской области убивают прямо во время отлова, единицы поступают в приют, где скоро умирают от голода, жажды и инфекций. Работница приюта подтвердила, что с отлова всегда привозят только трупы животных, что запрещено ФЗ - 495 "Об ответственном обращении с животными" от 27 декабря 2018 года.

Со слов работницы приюта, в день умирает 3-5 собак из находящихся в приюте. На вопрос, не жалко ли ей собак, она ответила: "Мы же это не видим. Их убивают где-то там при отлове, а у нас здесь просто умирают".

Позднее на территорию приюта приехал мужчина, представившийся сотрудником приюта. Он вел себя агрессивно и угрожал расправой зоозащитнице, хотя она показала ему удостоверение общественного инспектора.

Согласно тексту петиции на сайте Change.org, с 2008 года в регионе были убиты более 50 тысяч собак и кошек. И к этому причастен владелец приюта Александр Солдатов, считают зоозащитники.

"За все время Солдатов А.П. убил более 50000 собак и кошек. Только за 2020 год им заключено муниципальных контрактов на 3400 безнадзорных собак на сумму 20 миллионов рублей. Живыми этих собак никто не видел", - говорится в петиции.

ООО "Пять звезд" является структурным подразделением зооветеринарного центра "Байкалвет" и обладателем ежегодных многомиллионных муниципальных контрактов на отлов и содержание животных, при которых начальная цена закупки всегда равняется сумме контракта.

Муниципалитеты оплачивают деньги из бюджета по предоставленными фиктивным актам отлова. В приюте чиновники не бывали и отказываются его посещать. "Переписка с управлением ветеринарии Иркутской области, прокуратурами Иркутска и Иркутской области результатов не дают. Волонтерам на их заявления поступают лишь формальные отписки, что все хорошо", - отмечают зоозащитники.

Владелец "Пяти звезд" Александр Солдатов заявил тогда "Интерфаксу", что считает обвинения зоозащитников надуманными, а также сообщил об угрозах, поступающих его семье. Критику в свой адрес он связал с происками конкурентов на рынке отлова животных.