Росздравнадзор отрицает возможность вколоть вакцину Pfizer в клинике "Сколково"

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Запрет на ввоз и применение незарегистрированных в России вакцин от коронавируса распространяется на организации, работающие в Международном медицинском кластере в "Сколково", сообщили "Интерфаксу" в Росздравнадзоре. В последние недели в СМИ циркулирует информация о том, что зарубежную вакцину Pfizer и BioNTech будут использовать в филиале израильского госпиталя Hadassah в "Сколково".

"В соответствии с действующим законодательством, ввоз на территорию РФ и применение вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, не прошедших государственную регистрацию в России, запрещен", - сказали в Росздравнадзоре.

В пресс-службе Hadassah Medical Moscow РБК сообщили, что клиника ведет переговоры с компанией Pfizer, но о возможности проведения вакцинации и сроках говорить пока рано. В клинике добавили, что, согласно федеральному закону "О международном медицинском кластере" в Сколково разрешено применять препараты и технологии, не зарегистрированные в России, но зарегистрированные в странах ОЭСР.

"Израильская клиника Hadassah - первый участник медкластера, соответственно, в этой клинике могут применяться незарегистрированные препараты", - добавили в медицинской организации. "Интерфакс" уточняет, что ввоз как зарегистрированных, так и незарегистрированных лекарств в Россию проводится в соответствии с Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза лекарственных средств при наличии разрешительного документа.

"В то же время, порядок выдачи заключения (разрешительного документа) на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов для целей Международного медицинского кластера не утвержден", - подчеркнули в Росздравнадзоре.

12 января член комитета Госдумы по охране здоровья, представительница партии "Единая Россия" Татьяна Соломатина рассказала в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что в клинике Hadassah можно привиться вакциной Pfizer в частном порядке. "Я точно знаю, что в Москве этой вакциной уже многие жители московского региона имеют возможность привиться в частном порядке. Это клиника, которая работает в Сколково. Они работают совершенно по другим законам, у них законодательная база отличается, по сути это иностранная клиника, просто она работает на нашей территории", - сообщила депутат, добавив, что ей предлагали платно привиться в этой клинике.

"И там, где люди платят деньги, привозят все, что угодно, и ни для кого не секрет, что эта вакцина уже завезена в страну", - заключила Соломатина. Сама она и ее 80-летняя мать привились вакциной российского производства, и обе чувствуют себя хорошо. Представительница Hadassah Medical Moscow Анна Карабаш в тот же день сообщила "Эху", что клиника сможет прививать пациентов вакциной Pfizer до регистрации препарата в России, но контракты на поставку препарата пока не заключены, поэтому дата начала вакцинации и цены на услугу пока неизвестны. При этом в листе ожидания прививки уже несколько тысяч человек.

По данным источников "Интерфакса", поставлять вакцину Pfizer в Россию на государственном уровне в текущем году не планируется. А без договоренностей на госуровне компания не может удовлетворить запросы частных лиц и организаций, пояснили в Pfizer.