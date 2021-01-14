К регионам с высокой доступностью массовой вакцинации в докладе отнесены Москва, где на 1 января были вакцинированы 50 тысяч человек, Московская область (более 17,1 тысячи на 6 января), Сахалинская область (более 1 тысячи человек на конец декабря), а также Ненецкий и Чукотский АО

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин 13 января Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что со следующей недели все регионы должны перейти к массовой вакцинации

Пресс-служба Президента России

К началу января в 42 российских регионах нельзя было поставить прививку от COVID-19, говорится в докладе фонда "Петербургская политика", данные которого приводят "Ведомости".

Аналитики разделили все российские регионы на шесть групп в зависимости от возможности для жителей по собственному желанию сделать прививку. В докладе отмечается "заведомая неравномерность доступа к вакцине для жителей отдельных территорий". Эксперты предполагают, что официальные оценки общего объема вакцинации формируются преимущественно за счет вакцинации военнослужащих и других категорий, не попадающих в региональную статистику.

К группе с наиболее низким результатом отнесены, в частности, Республика Алтай, Башкирия, Бурятия, Владимирская область, Дагестан, Забайкальский край, Калужская область, Хабаровский край, Чечня. Некоторые из этих регионов отчитались, что получили ограниченные партии вакцины и прививались в основном медики, работники образования и социальной сферы.

В докладе выделена также группа регионов, где "доступность отсутствует, однако идет предварительная запись". Таких областей восемь: Воронежская, Оренбургская, Тульская, Томская, Липецкая, Вологодская и Магаданская области, а также Приморский край. Здесь пока прививают только людей, которые рискуют заразиться в силу своих должностных обязанностей.

В группу ограниченной доступности вакцинации вошли 14 регионов: туда поступили партии вакцины, идет вакцинация врачей и учителей, но ситуация именно с массовой вакцинацией не ясна. Например, в Новосибирской области в некоторых учреждениях началось массовое вакцинирование населения, однако часть поликлиник не получала такого распоряжения.

В Ставропольском крае власти заявили, что после того, как привьются все врачи и учителя, вакцинироваться смогут и все желающие - "в первые месяцы 2021 года". А в Мордовии только 6 января было объявлено о начале вакцинирования медиков, педагогов, работников социальной сферы, а также жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями.

К регионам с низкой доступностью вакцинации отнесены 11 республик и областей: Челябинская, Омская, Костромская, Орловская, Новгородская области, Пермский край, Чувашия, Коми, Хакасия, Северная Осетия, Адыгея. В Челябинской области 12 января участковые терапевты начали обзванивать людей пожилого возраста, страдающих хроническими заболеваниями, с приглашениями принять участие в вакцинации, а с 1 февраля в регионе начнет работать единый сервис для записи на вакцинацию.

В Новгородской области 11 января были вакцинированы первые десять человек из 1 тысячи желающих и записавшихся на прививку, а в Коми объявили, что с 11 января началась вакцинация всех желающих - до этого вакцинировали только медработников.

В группы со "средней" и "высокой" доступностью вошли по пять регионов. Петербург, Кемеровская, Курганская и Белгородская области, а также Алтайский край внесены в группу со средней доступностью - там вакцинация всех желающих уже идет, но ее масштабирование ожидается с середины января. При этом, как указано в докладе, в Алтайском крае холодильники для хранения прививки есть только в трех городах - Барнауле, Бийске и Рубцовске, а очередь на прививку расписана на две недели вперед.

К регионам с высокой доступностью массовой вакцинации в докладе отнесены Москва, где на 1 января были вакцинированы 50 тысяч человек, Московская область (более 17,1 тысячи на 6 января), Сахалинская область (более 1 тысячи человек на конец декабря), а также самые маленькие по численности регионы: Ненецкий и Чукотский АО. В докладе делается вывод о преимущественно низком объеме вакцинации в масштабах страны.

"Данных о том, что в каких-то регионах вакцинация вообще не началась, нет, просто в большинстве регионов она недоступна", - пояснил президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. По его данным, вакцинация медиков, педагогов и соцработников проходит почти везде, но по разным схемам - где-то составляются списки в организациях, а где-то требуют документы в поликлинике.

Исполнительный директор Ассоциации по клиническим исследованиям Светлана Завидова заявила "Открытым медиа", что пока трудно судить о доступности вакцины, так как неизвестен объем производства. "Об этом можно было бы судить, если бы в реестре Росздравнадзора о вводе в гражданский оборот лекарственных средств помимо партий, выпущенных в обращение, указывался бы и их объем, но этого нет. А других открытых данных пока нет", - объяснила она.

2 декабря 2020 года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что через неделю сможет доложить о готовности регионов к началу вакцинации. В ответ президент РФ Владимир Путин поручил "на следующей неделе не доложить, а начать массовую вакцинацию", так как, по его данным, в ближайшее время возможно производство 2 млн доз вакцины "Спутник V". Спустя несколько дней о начале вакцинации объявили московские власти, открыв более 70 прививочных пунктов.

13 января Путин на совещании с кабинетом министров заявил, что со следующей недели все регионы должны перейти к массовой вакцинации, и назвал российскую вакцину "самой лучшей в мире". Сам он, однако, пока не торопится ею прививаться. Голикова уточнила, что консультации с регионами по-прежнему необходимы, а до конца января поступит 2,1 млн доз вакцины, "и нам достаточно серьезно нужно будет нарастить прививочную кампанию".

14 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеоприветствии участникам Гайдаровского форума заявил о переломе, который наступил в ходе коронавирусного кризиса. "Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю", - цитирует Мишустина РИА "Новости".