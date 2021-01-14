Хозяин московского общепита Stal'in Doner Станислав Вольтман был задержан полицией. Он сообщил по телефону, что находится в полиции уже почти три часа и его, видимо, уже сегодня повезут в суд", сообщила радиостанция "Эхо Москвы".

Задержали бизнесмена во время интервью около его заведения Stal'in Doner. Он отказался проследовать в участок, поэтому полицейские применили силу.

Напомним, заведение быстрого питания, названное в честь Иосифа Сталина, появилось в московском районе Коптево. В меню были такие блюда, как "шаурма сталинская с двойным мясом" или "от Берии", а готовил их повар в одежде, стилизованной под форму НКВД.

После первых сообщений СМИ, посвященных Stal'in Doner, в заведение пришла полиция. ГУ МВД столицы сообщило, что фастфуд работал без разрешения, поэтому закусочная была закрыта.

Три дня назад владелец закусочной в эфире телеканала "Дождь" рассказал, что полицейские давят на его арендодателя и заставляют расторгнуть с ним договор. Несмотря на это, утверждал он, заведение не собирается закрываться.

Предприниматель уточнил, что не является фанатом Сталина, и назвал его "неоднозначной личностью": "Я его не восхваляю и не возвеличиваю, но и не унижаю и не оскорбляю".