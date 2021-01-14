Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявило, что ведомство "обязано предпринять все действия" по задержанию оппозиционера Алексея Навального

УФСИН России по г. Москве Накануне Алексей Навальный объявил, что 17 января возвращается в Россию

Навальный LIVE / YouTube

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявило, что ведомство "обязано предпринять все действия" по задержанию оппозиционера Алексея Навального, которого ФСИН обвиняет в нарушении правил условного наказания, вынесенного Навальному по так называемому делу "Ив Роше", передает "Интерфакс". В ведомстве подчеркнули, что действуют "руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех граждан без исключения".

Таким образом в четверг ФСИН официально прокомментировало сообщения о том, что Навальный был объявлен в розыск в связи с тем, что не являлся на регистрацию как условно осуждённый, и подтвердило их.

В заявлении ФСИН говорится, что Навальный за первые 8 месяцев 2020 года, то есть ещё до того, как он был отправлен на лечение в Германию, не являлся на регистрацию шесть раз. Также в управлении ФСИН заявили, что Навальный 23 ноября уведомил ведомство о том, что проходит в Германии реабилитацию, однако, как говорится в сообщении, "факт прохождения восстановительных процедур не является основанием для неявки на регистрацию".

27 ноября против Навального начали розыскные мероприятия, а 29 декабря - за сутки до истечения его испытательного срока - официально объявили его в розыск.

При этом о предполагаемых нарушениях со стороны Навального ведомство заявило только в конце декабря, а о том, что он объявлен в розыск, стало известно только 13 января - в день, когда Навальный сообщил, что 17 января намерен вернуться в Москву.

В сообщении ФСИН говорится, что ведомство должно "предпринять все усилия" по задержанию оппозиционера до суда о замене ему условного срока на реальный.

Навальный подчёркивает, что покинул Россию не по своей воле, а был вывезен на лечение после отравления - в котором он обвиняет сотрудников ФСБ и российские власти, включая президента. Последнее заявление ФСИН он пока не комментировал.

Навальный был приговорён к 3,5 годам лишения свободы условно. ФСИН теперь просит заменить этот срок на реальный.