Главное военное следственное управление Следственного комитета России отказалось проводить проверку по заявлению Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о возможной причастности сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального

Сайт Алексея Навального Группа журналистов вычислила возможных отравителей, используя данные биллинга и списки пассажиров самолетов, летевших туда же и примерно в то же время, куда перемещался Алексей Навальный

Алексей Навальный / YouTube

Главное военное следственное управление Следственного комитета России отказалось проводить проверку по заявлению Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о возможной причастности сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального. Копию постановления об отказе Навальный выложил в своем блоге.

В официальном ответе ведомства говорится, что "конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления в действиях сотрудников ФСБ России, в заявлениях не содержится". Документ подписан старшим следователем главного военного СУ СКР по особо важным делам Д.Е. Панкратовым.

"А чего им стараться? Ведь даже если убийц поймают практически с поличным, обнаружат их поездки, настоящие имена, паспорта прикрытия, а потом одного из убийц по обычной связи, им все равно ничего не будет. Никто даже проверки проводить не станет. Безнаказанность ведет к деградации", - прокомментировал ответ силовиков Алексей Навальный, подчеркивая, что "на правосудие в итоге не может рассчитывать никто".

Обращение ФБК переправлено в следственное управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу, которое проводит проверку по факту госпитализации Навального в Омске. Проверка продолжается, хотя установленные сроки для нее уже истекли. Уголовное дело за прошедшие с момента госпитализации почти полгода так и не возбудили.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный впал в кому на борту самолета и был госпитализирован 20 августа в Омске. Спустя два дня соратники и родственники оппозиционера добились его транспортировки в берлинскую клинику, где он проходил дальнейшее лечение. Эксперты нескольких зарубежных лабораторий установили, что оппозиционер был отравлен боевым веществом семейства "Новичок", в неоднократном использовании которого подозреваются российские спецслужбы. Сам Навальный уверен, что его пытались убить сотрудники ФСБ по приказу Владимира Путина. Оппозиционер даже позвонил одному из предполагаемых отравителей Константину Кудрявцеву и тот признался в разговоре, что уничтожал улики после покушения, оставшиеся на нижнем белье Навального.

Фамилия Кудрявцева и других предполагаемых сотрудников ФСБ всплыла по результатам расследования, проведенного группой журналистов. Они вычислили возможных отравителей, используя данные биллинга и списки пассажиров самолетов, летевших туда же и примерно в то же время, куда перемещался Алексей Навальный. Впоследствии выяснилось, что поездки "отравителей Навального" совпали с целым рядом других покушений на общественных деятелей.

После звонка Навального Кудрявцеву российские власти все-таки возбудили уголовное дело, но не в связи с отравлением Навального, а в связи с попыткой юриста ФБК Любови Соболь также выйти на контакт с Константином Кудрявцевым.

В Кремле сам факт отравления Навального отрицают. Президент РФ Владимир Путин на эту тему только злорадно и цинично отшучивается. На декабрьской пресс-конференции он признал, что российские спецслужбы постоянно "присматривают" за оппозиционным политиком. "Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то, - сказал, посмеиваясь, Владимир Путин. - Если бы уж хотели (убить. - Прим. NEWSru.com), наверное, довели бы до конца".

При этом чиновники и медицинские функционеры выдвигали встречные версии о том, что оппозиционер якобы истязал себя голоданием в попытках похудеть, что у него были панкреатит или диабет и в целом подорванное здоровье.

В настоящий момент Алексей Навальный находится в Германии, где проходит реабилитацию после отравления химоружием семейства "Новичок". В среду политик заявил, что вернется в Россию 17 января. Между тем ФСИН объявила Алексея Навального в федеральный розыск и обратилась в суд с представлением о замене оппозиционеру условного срока по ранее вынесенному приговору на реальный.