Владимир Путин

Пресс-служба Президента России

"Национальный комитет+60" обратился к патриарху Кириллу с требованием "направить все усилия на сакрализацию" президента России Владимира Путина, пишет "Росбалт". Представители общественной организации считают, что "антихрист Навальный" прибудет в страну "сеять смуту", и глава государства нуждается в особой духовной защите.

"В преддверии пришествия Антихриста (в личине Навального), ангажированного враждебным Западом, РПЦ по воле божией просто обязана предать его анафеме! Однозначно, на днях он прибудет в Первопрестольную с главной целью - посеять смуту и опорочить праведного правителя РФ! По мнению экспертов, для укрепления государства все иерархи РПЦ должны у себя разместить парадные портреты Владимира Путина в полный рост с белым квадратным нимбом, - говорится в обращении комитета. - Белый ореол вокруг головы живущего ВВП символически отображает тайну божественного присутствия в нем".

Авторы обращения также считают, что в закон о неприкосновенности президента РФ надо внести "сакральную поправку", которая, в частности, определит, что делать с телом Путина после его смерти. Общественники предлагают превратить останки отставного офицера КГБ Владимира Путина в святые мощи.

"После кончины второго президента его тело неприкосновенно и отходит к РПЦ! Негоже Великому Правителю упокоиться на мытищинском погосте, - отметили в организации. - Представляется, Патриарх Кирилл успеет до своего "пенсионного юбилея" решить вопросы и с серебряной ракой, и кувуклией в Петропавловском соборе в СПб для благоверного Владимира".

Кроме того, общественники нашли способ победить коронавирус в стране: первыми в очередь на массовую вакцинацию должны встать церковнослужители. "Полагаем, что клирики РПЦ личным примером помогут стране преодолеть заразу ковида, привившись сакральной вакциной "сПУТИНк В", - заявили авторы обращения, то ли в шутку, то ли по неграмотности переиначив написание разрекламированной Владимиром Путиным вакцины от коронавируса "Спутник V".

Ранее "Национальный комитет+60" уже требовал у патриарха Кирилла причислить Путина к лику святых и дополнить православное богослужение пропрезидентской молитвой. Российскую вакцину от COVID-19 общественники предлагали назвать "Путинол".

Также комитет настаивал на канонизации первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, под началом которого и работал Владимир Путин после увольнения из КГБ.

В апреле 2018 года активисты общественной организации "Национальный комитет+60" обратились к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой дать указание о написании "путинской иконы Богоматери" по случаю 1030-летия Крещения Руси.

В заявлении организации говорилось, что Владимир Путин "является ярким продолжателем священного дела Владимира Крестителя". "Ему, по данным из конфиденциальных источников, многократно было явление Божией Матери на Валааме! Не секрет, что именно там правитель России из года в год сосредотачивается и принимает ключевые решения по благословению Пресвятой Девы!" - писали общественники.

По их мнению, на иконе следует изобразить коленопреклоненного Владимира Путина, который обращается к Богородице "с просьбой быть заступницей и наставницей, указывающей путь к величию и процветанию России". Эта икона, по замыслу авторов инициативы, сплотит всех православных вокруг национального лидера.

3 ноября 2018 года "Национальный комитет+60" предложил президенту Владимиру Путину вернуть название КГБ. Инициатива появилась после выступления Путина на праздновании Дня военного разведчика, где он предложил вернуть военной разведке название ГРУ - Главное разведывательное управление.

"Однозначно архиважные аналогичные спецслужбы союзного государства Россия - Беларусь должны именоваться одинаково - КГБ. По мнению экспертов, обратное переименование КГБ, ГРУ и милиции, несомненно, получит полное одобрение россиян и нейтрализует провокации оппозиции, живущей на щедрые подачки Запада!" - говорилось в заявлении. Об этом писал Znak.com.

"Национальный комитет+60" также предложил переименовать ГИБДД обратно в ГАИ. "Полагаем, что реализация пакета обратных переименований станет лучшим подарком россиянам к Новому году!" - подчеркнули общественники.

"Национальный комитет+60" был создан петербургскими общественниками для празднования 60-летия Владимира Путина, которое прошло в 2012 году. Однако после завершения празднования комитет не был распущен, а продолжает выступать с различными инициативами, направленными на сакрализацию власти в лице действующего президента РФ.