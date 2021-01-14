Власти Москвы примут следующее решение по ограничениям из-за коронавируса COVID-19 через полторы недели. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Однако он связал возможное улучшение ситуации с распространением коронавируса с тем, "как активно будут граждане прививаться" российской вакциной. По его мнению, к нормальной жизни Москва сможет вернуться уже к маю 2021 года. Об этом он сказал в эфире канала "Россия 24".

Некоторые ограничения, которые действуют на территории города, могут быть ослаблены уже через неделю, передает слова Собянина РБК. "Дождемся следующей недели и там уже с открытыми глазами примем другие решения - либо ослабим ряд ограничений, либо их продлим, все будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться", - сказал он.

Собянин отметил, что в Москве с напряжением смотрят на то, повторится ли европейский опыт всплеска заболеваемости COVID-19 после новогодних праздников, или же продолжится снижение числа случаев заражения. Мэр указал на то, что в конце 2020 года во время рождественских праздников в большинстве европейских стран началось резкое снижение заболеваемости, а затем произошел взрывной рост заболеваемости коронавирусом. "У нас вот эта вот тенденция снижения заболеваемости - это, действительно, очевидно, - она закрепится или не закрепится, или она снова полезет куда-то вверх. Сложно предсказать", - заявил Собянин.

Вместе с тем мэр сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 в Москве прогнозируется до конца этого месяца. "По моим ощущениям все равно в январе должен начаться какой-то спад, если не сейчас, то через две-три недели, до конца января все равно должны мы увидеть какую-то позитивную динамику", - сказал он.

Ранее в четверг Собянин сообщил в своем блоге, что большинство ограничений, действующих в Москве, продлены еще на неделю, при этом с 18 января учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы. "Все остальные [действующие в Москве] ограничения продлеваются на неделю - до четверга, 21 января 2021 года. Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы в этот период будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах", - написал мэр.

Он также отметил, что в госпиталях столицы свободно порядка 7,6 тыс. коек. "Благодаря дополнительным мощностям, введенным за последние недели, в коронавирусных госпиталях свободно порядка 7,6 тыс. коек. На 2 тыс. коек больше, чем в конце декабря", - сообщил мэр.

При этом ощутимого снижения уровня госпитализаций пока не произошло. В больницах по-прежнему находятся свыше 13 тыс. человек - столько же, сколько и перед праздниками.

Сергей Собянин добавил, что в праздники в столице удалось замедлить распространение инфекции. "Эпидемиологическая обстановка в Москве пока остается неопределенной. <...> Новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса", - написал мэр.

Он призвал жителей Москвы соблюдать социальное дистанцирование и использовать средства защиты, предприятия и организации - скрупулезно выполнять предписания санитарных врачей.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 871 535 случаев заражения, из них 4 320 - за последние сутки. Выздоровели 715 438 человек, умерли 12 173, передает ТАСС.