Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в четверг зарегистрировал апелляционную жалобу адвоката Сергея Лукьянова на приговор историку Олегу Соколову, убившему и расчленившему аспирантку и свою гражданскую жену Анастасию Ещенко, сообщает Znak.com со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. В ней адвокат пишет, что приговор является незаконным и необоснованным.

Выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, суд существенно нарушил уголовно-процессуальный закон, неправильно применил уголовный закон, приговор является несправедливым.

Защитник просит приговор Октябрьского районного суда "изменить и учесть в качестве смягчающего наказание обстоятельства аморальность и противоправность поведения потерпевшей, явившиеся поводом для преступления, и соразмерно смягчить назначенное наказание".

Напомним, 9 ноября 2019 года 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова достали в пьяном виде из реки Мойки в Петербурге. В его рюкзаке были найдены отсеченные женские кисти рук, а в квартире - фрагменты тела женщины.

Убитой оказалась возлюбленная историка, его аспирантка Анастасия Ещенко. 24-летняя девушка была застрелена из обреза малокалиберной винтовки. Затем ученый распилил труп ручной пилой, а его фрагменты выбросил в реку. При обыске в квартире историка, который являлся кавалером французского ордена Почетного легиона, специалистом по военной истории Франции и эпохе Наполеона, а также основоположником военно-исторической реконструкции в России, нашли только голову жертвы.

После сокрытия следов преступления Соколов намеревался застрелиться на глазах туристов в Петропавловской крепости, облачившись в мундир Наполеона Бонапарта: преподаватель был одержим фигурой французского императора.

В суде Соколов заявил, что Ещенко оказалась "чудовищем" и якобы первая напала на него с ножом во время ссоры. В СПбГУ о профессоре ходили противоречивые отзывы. Задолго до шокирующего убийства аспирантки широкое распространение получили истории о том, как с лекции Соколова выволокли студента, задавшего профессору неприятный для него вопрос о плагиате, и об истязании бывшей пассии Соколова. В вузе на оба этих инцидента не обратили должного внимания, теперь же в СК решили проверить профессора на причастность к другим преступлениям.

После задержания Соколова доставили в Москву на психиатрическую экспертизу. Уголовное дело из Петербурга передано в ГСУ СК РФ. Убийство аспирантки вызвало большой резонанс.

Подробности преступления обсуждались в телевизионных ток-шоу, где Соколова называли чуть ли не создателем секты реконструкторов. А депутаты Госдумы вознамерились обязать всех российских преподавателей проходить обследование у психиатра. Сам Соколов говорил, что одновременно мечтает о самоубийстве и написании нескольких книг.

Олег Соколов признал свою вину в убийстве Ещенко и заявил, что у нее был любовник - рецидивист, находящийся в федеральном розыске, который, по его данным, якобы готовил покушение на первых лиц государства. Его имя он не называет. В целом линия защиты сводилась к тому, что к трагедии привела двухлетняя, как утверждает сам Соколов и свидетели защиты, травля со стороны литератора Евгения Понасенкова, научного оппонента обвиняемого.

25 декабря Соколова признали виновным в убийстве и незаконном хранении оружия. Приговор - 12,5 лет. Прокуратура просила для историка 15 лет лишения свободы. Звучали мнения, что приговор оказался очень мягким.