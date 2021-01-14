Челябинск, 2018 год

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Центральный районный суд Челябинска оправдал по уголовному делу о хулиганстве участников акции "Он нам не царь" Оксану Еремину и Юрия Варушина. Об этом сообщает "Апология протеста" в своем Telegram-канале.

Еремину и Варушина обвиняли в хулиганстве по предварительному сговору и по политическим мотивам (ч. 2 ст. 213 УК). Ранее проуратура запросила для обоих подсудимых по 3,5 года колонии. Суд оправдал их, а также оставил за ними право на реабилитацию.

"Считаю подобное решение доказательством того, что справедливость все же есть на свете. Почему именно на меня пал выбор следствия - трудно сказать наверняка, скорее всего, сыграло роль то, что я один из немногих, кто на следствии сказал вещи, за которые можно было зацепиться <...>. Насчет реабилитации и денежной компенсации - главной реабилитацией и компенсацией после всего пережитого стресса и ужаса я лично для себя считаю сам факт оправдательного приговора", - сказал Варушин "Новой газете".

Обвинение Варушину и Ереминой предъявили в июле 2019 года - спустя год после акции. Тогда жители Челябинска вышли на акцию против инаугурации Владимира Путина на очередной срок и направились к парку "Алое Поле", но после того, как полицейские перекрыли им дорогу, протестующие прошли через оцепление.

Из обвинительного заключения следовало, что у Ереминой и Вашурина возник "преступный умысел на совершение хулиганства, то есть грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу, совершенного по мотивам политической ненависти и вражды". Обвинение упоминает "антиправительственные" плакаты и лозунги участников акции: "Путин - вор", "Путин, уходи", "Долой царя".

Согласно тексту обвинения, когда Вашурин прибыл в назначенное время на место акции, у него "возник преступный умысел на совершение хулиганства". А именно: увидев Еремину, игнорирующую "сцепившихся между собой в локтях, создав тем самым живое оцепление" сотрудников полиции и начавшую "активное движение вперед", Вашурин и "неустановленные в ходе предварительного следствия лица" сцепились между собой в локтевых сгибах, образовав цепочку. Таким образом, участники акции смогли пересечь перекресток Свердловского проспекта и проспекта Ленина и достичь конечной точки шествия. Все это было совершено "дерзко, цинично, желая оказать сопротивление сотрудникам полиции".