Уровень заболеваемости коронавирусом в России после праздников снова показал рост

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Д. Гришкин За последние сутки в России выявлено 24 763 случая коронавируса в 85 регионах - это максимум со 2 января, когда отмечался 26 301 случай заражения. Скончались за сутки 570 человек

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

За последние сутки в России выявлено 24 763 случая коронавируса в 85 регионах - это максимум со 2 января, когда отмечался 26 301 случай заражения. Скончались за сутки 570 человек.

Всего в стране выявлено 3 495 816 заболевших и 63 940 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Выздоровели и выписались 2 882 044 человек (27 956 за сутки).

Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки показали Республика Тыва, Костромская область, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. В Москве подтверждено 5893 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге - 3041.

Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):

Москва - 5893

Санкт-Петербург - 3041

Московская область - 1263

Нижегородская область - 476

Воронежская область - 393

Ростовская область - 392

Свердловская область - 383

Республика Крым - 365

Красноярский край - 327

Вологодская область - 305

Хабаровский край - 304

Челябинская область - 292

Пермский край - 290

Самарская область - 282

Республика Карелия - 281

Иркутская область - 266

Волгоградская область - 263

Саратовская область - 249

Ульяновская область - 245

Омская область - 245

Ставропольский край - 241

Архангельская область - 237

Мурманская область - 234

Тверская область - 230

Ленинградская область - 229

Кировская область - 228

Забайкальский край - 227

Приморский край - 227

Ханты-Мансийский автономный округ - 218

Пензенская область - 212

Калининградская область - 208

Тульская область - 207

Республика Коми - 205

Псковская область - 199

Алтайский край - 196

Краснодарский край - 195

Брянская область - 194

Удмуртская Республика - 192

Новгородская область - 190

Ярославская область - 187

Белгородская область - 181

Орловская область - 176

Ивановская область - 175

Астраханская область - 175

Курская область - 175

Оренбургская область - 168

Смоленская область - 167

Республика Башкортостан - 167

Тюменская область - 162

Республика Дагестан - 161

Тамбовская область - 159

Калужская область - 158

Владимирская область - 156

Липецкая область - 155

Республика Бурятия - 150

Новосибирская область - 144

Республика Саха (Якутия) - 141

Сахалинская область - 129

Рязанская область - 125

Томская область - 123

Амурская область - 118

Ямало-Ненецкий автономный округ - 112

Кемеровская область - 111

Республика Хакасия - 109

Курганская область - 106

Республика Чувашия - 101

Кабардино-Балкарская Республика - 97

Севастополь - 95

Республика Татарстан - 92

Республика Калмыкия - 91

Республика Северная Осетия-Алания - 84

Республика Мордовия - 82

Карачаево-Черкесская Республика - 79

Чеченская Республика - 77

Республика Алтай - 76

Камчатский край - 73

Республика Адыгея - 70

Республика Ингушетия - 69

Республика Марий Эл - 48

Костромская область - 42

Магаданская область - 28

Республика Тыва - 23

Еврейская автономная область - 10

Чукотский автономный округ - 8

Ненецкий автономный округ - 4

