Уровень заболеваемости коронавирусом в России после праздников снова показал рост

За последние сутки в России выявлено 24 763 случая коронавируса в 85 регионах - это максимум со 2 января, когда отмечался 26 301 случай заражения. Скончались за сутки 570 человек.
Всего в стране выявлено 3 495 816 заболевших и 63 940 умерших, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Выздоровели и выписались 2 882 044 человек (27 956 за сутки).
Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки показали Республика Тыва, Костромская область, Еврейская автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область. В Москве подтверждено 5893 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге - 3041.
Новые случаи COVID-19 по регионам (в скобках - число умерших за сутки):
Москва - 5893
Санкт-Петербург - 3041
Московская область - 1263
Нижегородская область - 476
Воронежская область - 393
Ростовская область - 392
Свердловская область - 383
Республика Крым - 365
Красноярский край - 327
Вологодская область - 305
Хабаровский край - 304
Челябинская область - 292
Пермский край - 290
Самарская область - 282
Республика Карелия - 281
Иркутская область - 266
Волгоградская область - 263
Саратовская область - 249
Ульяновская область - 245
Омская область - 245
Ставропольский край - 241
Архангельская область - 237
Мурманская область - 234
Тверская область - 230
Ленинградская область - 229
Кировская область - 228
Забайкальский край - 227
Приморский край - 227
Ханты-Мансийский автономный округ - 218
Пензенская область - 212
Калининградская область - 208
Тульская область - 207
Республика Коми - 205
Псковская область - 199
Алтайский край - 196
Краснодарский край - 195
Брянская область - 194
Удмуртская Республика - 192
Новгородская область - 190
Ярославская область - 187
Белгородская область - 181
Орловская область - 176
Ивановская область - 175
Астраханская область - 175
Курская область - 175
Оренбургская область - 168
Смоленская область - 167
Республика Башкортостан - 167
Тюменская область - 162
Республика Дагестан - 161
Тамбовская область - 159
Калужская область - 158
Владимирская область - 156
Липецкая область - 155
Республика Бурятия - 150
Новосибирская область - 144
Республика Саха (Якутия) - 141
Сахалинская область - 129
Рязанская область - 125
Томская область - 123
Амурская область - 118
Ямало-Ненецкий автономный округ - 112
Кемеровская область - 111
Республика Хакасия - 109
Курганская область - 106
Республика Чувашия - 101
Кабардино-Балкарская Республика - 97
Севастополь - 95
Республика Татарстан - 92
Республика Калмыкия - 91
Республика Северная Осетия-Алания - 84
Республика Мордовия - 82
Карачаево-Черкесская Республика - 79
Чеченская Республика - 77
Республика Алтай - 76
Камчатский край - 73
Республика Адыгея - 70
Республика Ингушетия - 69
Республика Марий Эл - 48
Костромская область - 42
Магаданская область - 28
Республика Тыва - 23
Еврейская автономная область - 10
Чукотский автономный округ - 8
Ненецкий автономный округ - 4