Продюсеру Youtube-канала "Навальный LIVE" Ольге Ключниковой, которая возглавляет предвыборный штаб юриста ФБК Любови Соболь, готовящейся выдвигаться в Госдуму, после декабрьского ареста установили прослушку на телефон

Навальный LIVE / YouTube На этом неопознанном устройстве установлена сим-карта, микрофон, GPS-трекер для отслеживания локации и микросхемы для усиления радиосигнала

Навальный LIVE / YouTube

Продюсеру Youtube-канала "Навальный LIVE" Ольге Ключниковой, которая возглавляет предвыборный штаб юриста ФБК Любови Соболь, готовящейся выдвигаться в Госдуму, после декабрьского ареста установили прослушку на телефон.

Ключникову и еще одного сотрудника канала Акима Керимова задержали 21 декабря возле дома сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева, входящего в группу предполагаемых отравителей Алексея Навального. Сначала их задержали в ОВД на 48 часов по статье о неповиновении сотруднику полиции, а затем арестовали на семь суток.

После выхода из изолятора Керимову так и не отдали отобранный телефон, а Ключниковой вернули, что в ФБК сочли "странным". "С виду это обычный айфон, но если присмотреться поближе, можно заметить явные следы вскрытия", - рассказал в видеоролике технический директор "Навальный LIVE" Даниэль Холодный.

Он легко разобрал айфон, отметив, что, если бы гаджет не вскрывался раньше, сейчас для этого пришлось бы приложить усилия. Одно из обнаруженных внутри смартфона устройств, по словам Холодного, "явно не от компании Apple". На этом неопознанном устройстве установлена сим-карта, микрофон, GPS-трекер для отслеживания локации и микросхемы для усиления радиосигнала. Кроме того, контакт этого "жучка" касается дисплея, что, по предположению Холодного, позволяет отслеживать происходящее на экране телефона.

Сотрудник канала сравнил устройство айфона Ключниковой и обычного айфона, который ранее не вскрывался. Видно, что расположение "внутренностей" первого нарушено. При этом в нем перебит шлейф разговорного динамика и Face ID, поэтому не заметить вмешательство было невозможно, резюмировал Холодный, предположив, что таким телефоном может быть небезопасно пользоваться.

Ключникова рассказала "МБХ медиа", что обнаружила факт вскрытия телефона еще в спецприемнике, когда арестантам выдавали смартфоны для связи с родными. "На нем были скручены болты (ранее телефон не вскрывался), а также устройство заметно сбоило: приложения запускались и закрывались сами по себе", - объяснила она.

"Уверена, что силовики предполагали, что я не замечу изменений и продолжу пользоваться устройством, а они будут отслеживать мои разговоры, переписку и перемещения", - сказала Ключникова. Она намерена подать заявление в Следственный комитет по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, тайны переписки и телефонных переговоров.

Соболь, комментируя находку, отметила, что установка незаконной прослушки - уголовное преступление, и в "любой цивилизованной стране" это стало бы поводом для импичмента или вызвало бы крупный политический скандал.