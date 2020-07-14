Следственный комитет России установил новые эпизоды в деле бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов был арестован 27 марта 2019 года

АГН Москва / Александр Авилов

Следственный комитет России установил новые эпизоды в деле бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, сказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Его подозревают в коммерческом подкупе на сумму 78 млн рублей и в отмывании преступных доходов, о чем говорится в пресс-релизе СК РФ.

"В рамках расследования уголовного дела Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России установлена причастность Михаила Абызова и его соучастников к легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, а также к коммерческому подкупу (пп. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ст. 204 УК РФ)", - сказала она.

Представитель СК назвала "новых соучастников преступной деятельности Абызова". По ее словам, это бывшие топ-менеджеры АО "Сибирская энергетическая компания" ("СИБЭКО") Руслан Власов, Яна Балан и Оксана Роженкова, а также директор ООО "Ру-Ком" Олег Серебренников. О том, удалось ли их задержать, не сообщается.

"Выявить факт легализации денежных средств удалось при содействии Росфинмониторинга и компетентных органов Республики Кипр", - уточнила Петренко. Она указала, что в 2014 году Абызов и его соучастники, действуя в составе организованной группы, похитили денежные средства компаний "СИБЭКО" и РЭС на общую сумму в 4 млрд рублей.

"Соучастники поставили под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании "СИБЭКО" в рамках функционирования единой энергетической системы России. Также их преступные действия влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии", - пояснила Светлана Петренко.

Похищенные средства злоумышленники вывели из России и поместили в банках на Кипре на рублевых счетах. "Затем деньги были конвертированы в доллары США для придания правомерного вида их владению", - говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным следствия, в 2017 году Михаил Абызов фактически владел контрольным пакетом акций АО "СИБЭКО", которые были оформлены на подконтрольные ему офшорные компании. "При этом сведения о своем имущественном положении в нарушение антикоррупционного законодательства он скрывал, - подчеркивают следователи. - Желая продать этот пакет акций, Михаил Абызов через других участников преступной группы передал в качестве коммерческого подкупа 78 млн рублей бывшим топ-менеджерам "СИБЭКО" Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой. Со своей стороны они скрытно от акционеров, контролирующих органов, работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности "СИБЭКО", в том числе финансового характера".

Адвокат Абызова Алексей Кирсанов заявил Business FM, что ему неизвестно о новых эпизодах в деле его подзащитного. "Я узнал из СМИ от госпожи Петренко", - сказал он. По словам адвоката, для участия в следственных действиях по новым эпизодам ни его, ни его подзащитного в СК не вызывали и обвинение по ним Абызову не предъявлено. При этом, отвечая на вопрос радиостанции о том, когда были следственные действия в последний раз, защитник сказал, что "очень давно".

Адвокат не знает, задержаны новые подозреваемые или объявлены в розыск. "Я не знаком с ними, думаю, что и Абызов тоже", - добавил Кирсанов.

Другой защитник на условиях анонимности предположил, что новые эпизоды появились в деле неспроста. По его мнению, они необходимы для того, чтобы обосновать дальнейшее содержание Абызова под арестом, так как обвинение в преступном сообществе, на его взгляд, "развалилось". "Для того чтобы дальше держать Абызова в СИЗО, необходимо обвинение его в новом, особо тяжком преступлении, каковым может стать обвинение в коммерческом подкупе в особо крупном размере", - предположил защитник.

Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов был арестован 27 марта 2019 года. В основе его уголовного дела лежит сделка с активами внутри группы компаний Абызова, в результате которой акции четырех фирм были проданы по завышенной цене на сумму 4 млрд рублей. Затем, как утверждает следствие, они были выведены за рубеж, что причинило ущерб миноритариям. Сам Абызов вину отрицает. Ранее СК РФ утверждал, что Михаил Абызов создал преступное сообщество, в которое вошли руководители подконтрольных ему компаний.

Защита говорит, что Абызов не имел отношения к сделке, так как, работая на госслужбе, передал все активы в доверительное управление. Цена сделки не была завышенной и соответствовала рынку, настаивают адвокаты.

Всего по уголовному делу проходят девять человек. Все они арестованы. В зависимости от роли им вменяется создание преступного сообщества или участие в нем, мошенничество, а также участие в незаконной предпринимательской деятельности и отмывание преступных доходов (ст. 210, ст. 159, ст. 280, ст. 174.1 УК РФ). Фигуранты вину отрицают.