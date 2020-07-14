chechnya.gov.ru Власти Чечни запретили въезд туристам для предупреждения вспышки COVID-19

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Оперативный штаб Чечни по противодействию COVID-19 принял решение о временном запрете въезда туристов в республику, чтобы не спровоцировать вспышку коронавируса, передает "Интерфакс".

"Оперативным штабом по противодействию распространения коронавирусной инфекции принято решение о временном запрете въезда на территорию республики гостям и туристам. Данная мера принята для предупреждения распространения вирусной инфекции в регионе и сохранения жизни и здоровья граждан", - написал начальник республиканского УГИБДД МВД Идрис Черхигов у себя в инстаграме.

Он пояснил, что такое решение принято для предупреждения распространения коронавируса. "Открытие курортного сезона для туристов и гостей может спровоцировать вспышку заболеваемости, поэтому мы надеемся на ваше понимание и поддержку", - написал Черхигов.

Сейчас, по данным начальника чеченской Госавтоинспекции , ситуация находится под контролем, количество новых подтвержденных случаев коронавируса стабильно, либо снижается.

Управления Роспотребнадзора по Чечене 14 июля сообщило, что в республике подтвержден 1851 случай новой коронавирусной инфекции, 28 человек умерли.