В России 6248 новых случаев коронавируса, 175 умерших за сутки

За последние сутки в России выявлено 6248 случаев коронавируса в 83 регионах, 175 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 739 947 заболевших и 11 614 умерших.
Из больниц за сутки выписано 8804 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 512 825.
Статистика по регионам:
Москва - 613
Санкт-Петербург - 281
Ханты-Мансийский АО - 268
Свердловская область - 245
Алтайский край - 238
Ямало-Ненецкий АО - 211
Московская область - 198
Иркутская область - 198
Нижегородская область - 193
Мурманская область - 182
Челябинская область - 132
Архангельская область - 129
Красноярский край - 128
Новосибирская область - 119
Воронежская область - 117
Ульяновская область - 110
Оренбургская область - 108
Хабаровский край - 107
Ростовская область - 99
Саратовская область - 93
Омская область - 93
Волгоградская область - 85
Тюменская область - 84
Томская область - 71
Пермский край - 69
Самарская область - 65
Ивановская область - 64
Ставропольский край - 64
Сахалинская область - 64
Краснодарский край - 62
Тульская область - 61
Республика Саха (Якутия) - 60
Республика Коми - 58
Курганская область - 58
Приморский край - 56
Чувашская Республика - 54
Белгородская область - 51
Кемеровская область - 50
Смоленская область - 47
Республика Башкортостан - 47
Ленинградская область - 46
Республика Дагестан - 46
Республика Тыва - 46
Брянская область - 45
Забайкальский край - 45
Владимирская область - 44
Орловская область - 44
Кировская область - 44
Удмуртская Республика - 42
Амурская область - 42
Калужская область - 41
Ярославская область - 41
Кабардино-Балкарская Республика - 41
Республика Хакасия - 41
Камчатский край - 41
Тамбовская область - 40
Рязанская область - 37
Республика Мордовия - 36
Курская область - 35
Пензенская область - 35
Республика Бурятия - 35
Астраханская область - 34
Липецкая область - 32
Республика Татарстан - 32
Тверская область - 29
Вологодская область - 29
Республика Марий Эл - 28
Карачаево-Черкесская Республика - 19
Новгородская область - 18
Республика Адыгея - 17
Республика Северная Осетия - 15
Магаданская область - 13
Псковская область - 12
Республика Алтай - 12
Республика Ингушетия - 10
Республика Карелия - 9
Калининградская область - 9
Чеченская Республика - 9
Костромская область - 8
Республика Крым - 7
Еврейская АО - 5
Ненецкий АО - 1
Севастополь - 1