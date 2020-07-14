В России 6248 новых случаев коронавируса, 175 умерших за сутки

За последние сутки в России выявлено 6248 случаев коронавируса в 83 регионах, 175 человек умерли, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба. Всего в стране отмечено 739 947 заболевших и 11 614 умерших.

Из больниц за сутки выписано 8804 человека, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 512 825.

Статистика по регионам:

Москва - 613

Санкт-Петербург - 281

Ханты-Мансийский АО - 268

Свердловская область - 245

Алтайский край - 238

Ямало-Ненецкий АО - 211

Московская область - 198

Иркутская область - 198

Нижегородская область - 193

Мурманская область - 182

Челябинская область - 132

Архангельская область - 129

Красноярский край - 128

Новосибирская область - 119

Воронежская область - 117

Ульяновская область - 110

Оренбургская область - 108

Хабаровский край - 107

Ростовская область - 99

Саратовская область - 93

Омская область - 93

Волгоградская область - 85

Тюменская область - 84

Томская область - 71

Пермский край - 69

Самарская область - 65

Ивановская область - 64

Ставропольский край - 64

Сахалинская область - 64

Краснодарский край - 62

Тульская область - 61

Республика Саха (Якутия) - 60

Республика Коми - 58

Курганская область - 58

Приморский край - 56

Чувашская Республика - 54

Белгородская область - 51

Кемеровская область - 50

Смоленская область - 47

Республика Башкортостан - 47

Ленинградская область - 46

Республика Дагестан - 46

Республика Тыва - 46

Брянская область - 45

Забайкальский край - 45

Владимирская область - 44

Орловская область - 44

Кировская область - 44

Удмуртская Республика - 42

Амурская область - 42

Калужская область - 41

Ярославская область - 41

Кабардино-Балкарская Республика - 41

Республика Хакасия - 41

Камчатский край - 41

Тамбовская область - 40

Рязанская область - 37

Республика Мордовия - 36

Курская область - 35

Пензенская область - 35

Республика Бурятия - 35

Астраханская область - 34

Липецкая область - 32

Республика Татарстан - 32

Тверская область - 29

Вологодская область - 29

Республика Марий Эл - 28

Карачаево-Черкесская Республика - 19

Новгородская область - 18

Республика Адыгея - 17

Республика Северная Осетия - 15

Магаданская область - 13

Псковская область - 12

Республика Алтай - 12

Республика Ингушетия - 10

Республика Карелия - 9

Калининградская область - 9

Чеченская Республика - 9

Костромская область - 8

Республика Крым - 7

Еврейская АО - 5

Ненецкий АО - 1

Севастополь - 1

