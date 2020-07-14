Движение в защиту прав избирателей "Голос" обратилось в Генпрокуратуру из-за травли в федеральных СМИ

Moscow-Live.ru / Анастасия Зотова Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года

Moscow-Live.ru / Михаил Незговоров

Представители общественного движения "Голос" обратились в Генеральную прокуратуру и правоохранительные органы с просьбой провести проверку по фактам распространения федеральными СМИ заведомо ложных сведений, подрывающих репутацию движения "Голос" и порочащих честь и достоинство его участников (статья 128.1 УК РФ).

Как сообщается на сайте движения, 6 июля на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ прозвучал ряд не соответствующих действительности утверждений о движении "Голос", его представителях и других гражданах, наблюдавших за ходом голосования по поправкам к Конституции.

Представителей "Голоса" обвинили в том, что его деятельность якобы направлена на подрыв доверия граждан к результатам голосования и дискредитацию России в международных институтах. Сенатор Андрей Климов назвал наблюдателей из движения "Голос" "жуликами" и "изменниками Родины". А сенатор Олег Мельниченко заявил, что примером "подрывной" деятельности движения на международном уровне следует считать доклад с оценками того, как идет процесс конституционных изменений, якобы отправленный "Голосом" в Венецианскую комиссию Совета Европы. Эти обвинения, истинной целью которых является замалчивание нарушений в ходе голосования, участники движения расценивают как неуважение сенаторов к своим согражданам и Конституции России, а также как разжигание социальной розни.

Второй блок обвинений включал недостоверную информацию о финансировании деятельности Альянса независимых наблюдателей за общероссийским голосованием на средства некоего гранта Государственного департамента США. Само создание Альянса, состоящего из российских объединений, увязывалось с объявлением грантового конкурса, хотя участие в нем могли принять лишь организации мирового масштаба, к числу которых не относятся ни Альянс, ни его участники.

Третий блок ложных обвинений связан с фейками, распространяемыми в интернете и СМИ относительно движения "Голос" и его участников. Они появились с 22 июня по 1 июля в анонимных телеграм-каналах и на малочитаемых интернет-сайтах. В числе этих материалов значится видеоролик, на котором пранкер, представляющийся сопредседателем "Голоса" Романом Удотом, требует от региональных координаторов увеличить количество сообщений о нарушениях, чтобы перед кем-то отчитаться. Между тем увеличить количество сообщений о нарушениях, по данным "Голоса", не согласился ни один из координаторов, что подтвердил в том числе член ЦИК Александр Клюкин.

Среди других документов - сфабрикованный проект доклада, якобы подготовленный сопредседателем "Голоса" Григорием Мельконьянцем, а также фальшивая инструкция, приписываемая членам совета движения "Голос" Виталию Аверину и Андрею Бузину, в которой от наблюдателей требовалось "устраивать скандалы", "дезорганизовывать работу УИК" и "придумывать нарушения".

Кроме того, члены движения отметили, что до этого на федеральных телеканалах и в крупных печатных и интернет-СМИ, находящихся под контролем государства, транслировались ложные сведения о движении "Голос" с отсылкой к неизвестным источникам в интернете, после чего об этих же данных говорили как о якобы доказанных и не подлежащих сомнению фактах.

Например, Первый канал в течение нескольких дней перед 1 июля и сразу после окончания голосования показал постановочное видео, где якобы представитель "Голоса" в "Подмосковном Жуковском" снимает стендап напротив поддельного придомового участка в палатке, а также продемонстрировал фальшивый проект итогового доклада "Голоса" и инструкцию для наблюдателей.

Также в эфире был показан видеоролик с фальшивым представителем "Голоса" на участке для голосования, который в папке имеет уже готовый протокол с печатью комиссии и постановочная фотография автомобиля с дипломатическими номерами, стоящего неподалеку от московского офиса "Голоса", на котором представители американского посольства якобы приезжали, чтобы "раздавать свои указания" накануне голосования.

Кроме того, в эфире Первого канала сообщалась недостоверная информация о получении гранта США на сумму 5 млн. долларов для создания Альянса наблюдателей, и демонстрировалось постановочное видео о "закладке" пакета с фальшивыми бюллетенями. Первый канал поначалу признавал, что это не имеет отношения к "Голосу", но через несколько дней активистам движения стали приписывать и этот инцидент.

А на электронную "Карту нарушений", куда можно отправить сообщение о возможном нарушении своих прав, совершались атаки с целью разместить сфабрикованные сообщения. До этого члены федеральной общественной палаты и президентского Совета по правам человека заявили о якобы колоссальном количестве "фейков", выявленных на "Карте нарушений", однако доказательств этого предоставить не смогли.

"Таким образом, был выстроен целый конвейер фабрикации лжи о движении "Голос" и других независимых наблюдателях: сначала снимались постановочные ролики и фальсифицировались материалы "Голоса"; затем они размещались на малочитаемых интернет-сайтах и в анонимных телеграм-каналах, откуда распространялись уже центральными телеканалами, а в конце оказались введены в поле принятия политических и юридических решений с помощью парламентариев, членов ЦИК России, ОПРФ и СПЧ, не несущих при этом никакой ответственности за распространение заведомо ложных сведений, подрывающих репутацию движения "Голос"", - говорится в сообщении движения.

Его представители требуют от членов Временной комиссии по защите государственного суверенитета опираться на достоверные факты при принятии решений, а от телеканалов и членов ЦИК - опровергнуть распространяемые ими сведения, не соответствующие действительности и порочащие репутацию движения "Голос". В числе этих телеканалов значатся Первый канал, канал "Россия", Рен-ТВ, НТВ и Пятый канал. Членов Общественной палаты России и Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте России просят предоставить материалы проверок, на основе которых были сделаны выводы о наличии "фейковых" сообщений на "Карте нарушений".

На следующий день после окончания общероссийского голосования представители движения "Голос" назвали его примером покушения на суверенитет народа. Организация пришла к выводу, что выявление свободной воли граждан было невозможно с самого начала из-за правил, созданных инициаторами и организаторами голосования, а озвученные ЦИК результаты не соответствуют реальности. Сам ЦИК "вышел далеко за рамки" своих полномочий, организовав досрочное голосование с 25 по 30 июня, аккредитация СМИ была незаконно усложнена, а порядок назначения наблюдателей был возложен на Общественную палату.