В Московский городской суд поступило уголовное дело в отношении старших сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины, обвиняемых в убийстве отца по предварительному сговору

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил Дело младшей сестры, Марии в Бутырский районный суд Москвы

АГН Москва / Александр Авилов

В Московский городской суд поступило уголовное дело в отношении старших сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины, обвиняемых в убийстве отца по предварительному сговору. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда. Дело младшей сестры, Марии, как сообщает РИА "Новости", поступило в Бутырский районный суд Москвы.

На момент убийства отца Мария, в отличие от старших сестер, была несовершеннолетней. Ранее о том, что ее дело отдельно направят в Бутырский суд, говорил адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин.

Пресс-служба суда уточняет, что в отношении Марии рассмотрят вопрос о применении принудительной меры медицинского характера. Старшим сестрам за преступление, квалифицированное как убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

Сестер Хачатурян задержали в 2018 году. Как установил Следственный комитет, они напали на отца с ножом и молотком из-за того, что мужчина долгое время причинял девушкам "физические и психические страдания".

Защита сестер заявила, что 57-летний Михаил Хачатурян домогался и насиловал своих дочерей, и призвала считать их действия самообороной. Адвокат потерпевшей стороны Ольга Халикова также отмечала, что девушки могли убить отца в страхе, что он накажет их за крупные траты. О каких тратах могла идти речь, если отец держал дочерей взаперти и фактически на положении рабынь, не уточнялось.

В 2019 году Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение в отношении девушек. Адвокат одной из сестер Алексей Паршин пояснял, что замгенпрокурора Виктор Гринь посчитал выводы следствия несоответствующими действительности и расценил действия девушек как необходимую самооборону.

Защита предполагала, что следствие разберет доводы Гриня, после чего обвинение переквалифицируют и уголовное преследование прекратят, не доводя до суда. Однако 12 июля Генпрокуратура за подписью Гриня утвердила старое обвинение в убийстве по предварительному сговору. Адвокат одной из сестер Алексей Липцер отметил, что, "очевидно, что-то за это время в его (Гриня) позиции поменялось".