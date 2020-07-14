ВСЕ ФОТО Сбербанк начал внутреннюю проверку после сообщений в соцсетях о домогательствах со стороны SMM-менеджера банка Руслана Гафарова и руководителя проектов Сергея Миненко

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Сергей Простаков

МБХ медиа / YouTube Павел Лобков

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Сбербанк начал внутреннюю проверку после сообщений в соцсетях о домогательствах со стороны SMM-менеджера банка Руслана Гафарова и руководителя проектов Сергея Миненко. "В контексте этих сообщений Сбербанк упоминался как работодатель и, разумеется, мы сразу обратили на это внимание. Мы категорически не приемлем насилия в любой форме и в адрес кого бы то ни было, и в настоящее время по данной информации проводится внутренняя проверка", - сообщили РБК в пресс-службе госбанка.

Сбербанк на время внутренней проверки отстранил от работы сотрудника банка Миненко и сотрудника дочерней компании "С-Маркетинг" Гафарова, которых девушки в твиттере обвинили в сексуальных домогательствах.

В банке к этим обвинениям относятся очень серьезно и заинтересованы в объективной оценке случившегося, заявили в пресс-службе Сбербанка. Представитель Сбербанка уточнил, что прозвучавшие обвинения не относятся к профессиональной деятельности этих двух сотрудников.

Кампания по разоблачению домогательств развернулась в Twitter после того, как одна из пользовательниц, парикмахер Виолета Эр, запустила тред об опыте отношений с абьюзером. Тема получила широкий отклик, другие девушки начали делиться своими историями, и многие из них оказались связаны с бывшими или действующими сотрудниками российских медиа.

Помимо Гафарова и Миненко, были названы имена шеф-редактора "МБХ медиа" Сергея Простакова, фоторедактора того же издания Андрея Золотова и ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова. Журналистка Валерия Шабельникова рассказала, что Гафаров изнасиловал ее на вечеринке и извинился за это спустя два года. Еще несколько девушек подтвердили, что для него были типичны навязчивые приставания и попытки склонить к близости. Миненко также обвинили в агрессивных приставаниях и скрытых съемках секса.

Простаков и Золотов оказались в центре скандала с групповым изнасилованием пьяной девушки на вечеринке у него дома несколько лет назад. По рассказам в соцсетях, Простаков не участвовал в этом, но наблюдал и мастурбировал. Пользователи писали, что гости вечеринки отпускали неподобающие шутки в адрес этой девушки, снимали ее в бессознательном состоянии на телефон и "бурно смеялись над тем, что она "шлюха"".

Простаков признался, что сам был очень пьян в тот вечер и ничего не помнит, попросил прощения и добавил, что уже полгода занимается с психотерапевтом над корректированием своего поведения. Он также объявил, что в свете этих обстоятельств не может больше занимать пост шеф-редактора "МБХ медиа".

Его коллега Андрей Золотов сначала заявил, что на вечеринке произошло не изнасилование, а "групповой секс по обоюдному согласию", и он в нем не участвовал. При этом он признал, что часть написанного про него - правда, выразил сожаление, что никак не повлиял на случившееся и попросил прощения. Позже он написал, что не может подтвердить, имели ли место изнасилование или групповой секс, отметив, что в сложившейся ситуации у него нет возможности оправдаться. Вину он не признал, но также объявил, что уходит из редакции МБХ, понимая, что на нее приходится "весь удар".

Пресс-секретарь издателя "МБХ медиа" Михаила Ходорковского Михаил Дбар сообщил, что бизнесмен в курсе проблемы. "Мы придерживаемся политики нетолерантности к подобным проявлениям", - сообщил Дбар Русской службе BBC. Он отметил, что Ходорковский не вмешивается в кадровые вопросы редакции, а Простаков "принял единственно правильное решение - публично извиниться и уйти в отставку" (Золотов на тот момент еще не объявил о своем уходе).

"В условиях, которых мы работаем, достаточно сложно иметь какие-то прописанные и формализованные правила поведения, но мы будем стараться поддерживать уважительную и доброжелательную атмосферу в сотрудничающих с нами коллективах", - добавил Дбар.

Павел Лобков, которого обвинил в харассменте бывший стажер "Дождя", попросил прощения у руководства и подписчиков телеканала, предложив им решать его судьбу. Он написал в Facebook, что для него "границы телесной неприкосновенности остались на уровне 2000-х годов, когда мы считали эти приставания милой игрой, в которой участники знают свои роли и никто не идет дальше неких границ".

Журналист подчеркнул, что никогда не использовал насилие, шантаж или служебное положение в общении с коллегами, не прибегал к алкоголю или моральному давлению. "Но это не оправдывает меня. Я не заметил, что пришла новая этика с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности. Я продолжал рискованно шутить на эти темы, да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта", - написал Лобков. Он принес извинения всем, кому его "фривольное поведение причинило дискомфорт и кто набрался мужества теперь рассказать об этом публично, анонимно или под псевдонимом".

Главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко в своем Facebook также принес извинения "каждому, кому действия Павла нанесли ущерб" и пообещал, что ситуация в самое ближайшее время "будет разобрана и проговорена на телеканале". Внутри компании также пройдет "ревизия отношений", чтобы подобное не повторялось.