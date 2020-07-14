Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет в качестве подозреваемого по уголовному делу о клевете

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай СК пришел к выводу, что комментарий политика содержал "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана", а сам Навальный "преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц"

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет в качестве подозреваемого по уголовному делу о клевете. "Повестку принес сам следователь. С ним еще один чувак. Поодаль стоит еще один чувак и снимает. А рядом две машины: СК и полиции. Странно, что вертолет не отправили мне повестку вручать. Вообще-то могли бы просто позвонить", - написал Навальный в Instagram.

Подробностей он не привел, но, вероятно, речь идет об уголовном деле по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, о возбуждении которого против оппозиционера СК сообщал в середине июня. Поводом стал комментарий Навального к агитационному ролику RT, выпущенному к голосованию по поправкам к конституции. В нем известные актеры, спортсмены и обычные люди, в том числе ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, зачитывали строчки из преамбулы Основного закона, а в конце закадровый голос фактически призывал принять конституцию РФ с изменениями.

Навальный назвал снявшихся в ролике "продажными холуями", позором страны и людьми без совести. После этого член Общественной палаты России Илья Ремесло попросил председателя СКР Александра Бастрыкина проверить, реабилитирует ли заявление Навального нацизм и нарушил ли политик закон.

С жалобой в СК также обращался Российский союз ветеранов. Родственники Артеменко говорили, что ему стало плохо после комментария Навального и у него диагностировали ишемическую болезнь сердца. При этом сам ветеран постов оппозиционера не видел: как выяснили журналисты, ему их "пересказали". СМИ и патриотические организации впоследствии утверждали, что Навальный оскорблял напрямую ветерана.

СК пришел к выводу, что комментарий политика содержал "заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана", а сам Навальный "преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц".