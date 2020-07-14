Прокурор запросил реальные сроки для трех подсудимых по делу "Нового величия"

Прокурор запросил три реальных и четыре условных срока для фигурантов дела "Нового величия", передает РИА "Новости". Во вторник в Люблинском суде в Москве начались прения сторон, которые изначально планировали провести 20 февраля.

Защита попросила отложить прения, чтобы подготовиться. Суд удовлетворил ходатайство и назначил заседание на 14:00 21 июля.

Гособвинитель запросил для Руслана Костыленкова 7,5 года лишения свободы, Петра Карамзина - 6,5, Вячеслава Крюкова - шесть, а для Дмитрия Полетаева, Марии Дубовик, Анны Павликовой и Максима Рощина - условные сроки (по 6,5, шесть, четыре и 6,5 года соответственно). Кроме того, прокурор попросил назначить некоторым подсудимым ограничения на использование интернета.

10 фигурантов дела "Нового величия" были задержаны в марте 2018 года. Их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем (части 1 и 2 статьи 282.1 УК). Однако на заседании во вторник государственный обвинитель заявил, что квалификация по ч. 2 ст. 282.1 УК (участие в экстремистском сообществе) излишняя.

Фигурантов дела обвиняют в организации экстремистского сообщества и участии в нем (части 1 и 2 статьи 282.1 УК РФ). По версии следствия, участники "Нового величия" намеревались захватить власть в России путем государственного переворота.

"Вина подсудимых подтверждается совокупностью исследованных по делу доказательств", - заявил прокурор. Никто из подсудимых не признал вину. Защита настаивает, что предложивший создать движение некий "Руслан Д." был осведомителем или агентом-провокатором спецслужб.

Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков с марта 2018 года находятся под арестом.

Анна Павликова, Мария Дубовик и Максим Рощин содержатся под домашним арестом. Сергей Гаврилов в октябре 2019 года сбежал из-под домашнего ареста на Украину. В июне 2020 года стало известно, что там он получил политическое убежище.

Рустам Рустамов, заключивший сделку со следствием, получил в прошлом году два года лишения свободы условно.

Павел Ребровский также заключал досудебное соглашение со следствием и был приговорен к 2,5 годам колонии. На допросе по делу других фигурантов Ребровский заявил, что признал вину под давлением следствия. Его дело направлено на новое рассмотрение.