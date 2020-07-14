Екатеринбургская епархия временно запретила проводить священнослужения шести клирикам Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, духовником которого является схимонах Сергий (Романов), ранее лишенный сана схиигумена

Yqqy / commons.wikimedia.org 6 июля были запрещены в служении иерей Сергий Берестов, иеромонах Иоанн (Иванов), иеромонах Алексий (Истомин), иеромонах Герман (Лазарев), иеромонах Орест (Платонов) и иеромонах Павел (Тимофеев), сообщили URA.ru в епархии, Запрет будет действовать вплоть до выяснения степени их вины и ответственности, которую установит церковный суд

Yqqy / commons.wikimedia.org

Екатеринбургская епархия временно запретила проводить священнослужения шести клирикам Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, духовником которого является схимонах Сергий (Романов), ранее лишенный сана схиигумена.

6 июля были запрещены в служении иерей Сергий Берестов, иеромонах Иоанн (Иванов), иеромонах Алексий (Истомин), иеромонах Герман (Лазарев), иеромонах Орест (Платонов) и иеромонах Павел (Тимофеев), сообщили URA.ru в епархии, Запрет будет действовать вплоть до выяснения степени их вины и ответственности, которую установит церковный суд.

"Клирики, которые сейчас временно запрещены в служении, были неоднократно предупреждены о возможных последствиях совершения совместных служений с схиигуменом Сергием, которому также было запрещено совершать священнослужения", - подчеркнули в епархии, напомнив, что все церковные таинства, совершенные духовником монастыря в период запрета, являются "недействительными и безблагодатными".

Как заявил в интервью 66.RU сектовед Александр Дворкин, если священники продолжат служить после запрета епархиальных властей, литургией это считаться уже не будет, а будет восприниматься как инсценировка. Кроме того, Дворкин допускает расформирование монастыря после завершения скандала.

Весной в интернете была опубликована видеозапись выступления схиигумена Сергия, где он назвал пандемию коронавируса мифом и призвал к неподчинению церковному руководству и властям. Среди прочего отец Сергий проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии, и предупредил о создании "электронного лагеря сатаны", в который якобы хотят поместить россиян. Отец Сергий говорил также, что граждан "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".

Затем появилась другая видеозапись выступления схиигумена, где он призывает открывать храмы и говорит об угрозе чипирования, которое для большинства якобы окажется смертельным. Впоследствии он также заявил, что патриарху Кириллу и двум митрополитам следует сложить полномочия, и посоветовал "писать во все церковные суды" для привлечения их к ответственности.

Еще в одном видео Сергий нелестно высказался в адрес Русской православной церкви: СМИ даже сообщили, что он назвал РПЦ главным врагом России. Последователи отца Сергия заявили, что его слова про врага России были вырваны из контекста, и уточнили, что Русская православная церковь, по мнению схиигумена, является главным врагом "для врагов нашей страны". "А уж кто нам враг, тут надо разбираться", - заявил один из сторонников Сергия.

В одном из роликов Сергий призвал не голосовать за поправки в Конституцию. По его словам, через эти поправки будет "узаконена рабовладельческая власть". Видео с последним призывом соратник монаха удалил из интернета по требованию Генпрокуратуры.

Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области усмотрел признаки административного правонарушения в действиях схиигумена. Ему вменили административное правонарушение по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). По этой статье священнику грозил штраф от 30 до 100 тыс. рублей.

7 июля Мировой судья в Верхнепышминском районе Свердловской области признала схимонаха виновным в распространении в интернете фейков под видом достоверной информации, оштрафовав его на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия сначала запретила схиигумену проповедовать и выступать публично. За нарушение этого запрета его запретили в служении. 3 июля суд епархии признал его виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги и лишил его сана.

Тем не менее опальный священник выпустил еще одно видео, в котором потребовал от президента России Владимира Путина сложить полномочия и передать их ему, пригрозив в ином случае начать "полномасштабную духовную войну". "В три дня я наведу порядок в России", - заявил Сергий, назвав президента и патриарха Московского и всея Руси Кирилла скрытыми врагами России. По его словам, они привели страну к открытому богоборчеству, закрытию храмов и человеконенавистничеству, в то время как Россией управляют "хабадники во главе с Берл Лазаром". В Московском патриархате заявление отца Сергия назвали неадекватным.